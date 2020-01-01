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Элтон Джон проведет благотворительный онлайн-концерт

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Певец планирует собрать деньги на борьбу с коронавирусом.
Элтон Джон проведет благотворительный онлайн-концерт
Элтон Джон проведет благотворительный онлайн-концерт
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Британский певец Элтон Джон вместе с другими звездами проведет специальный благотворительный концерт, чтобы собрать деньги на борьбу с коронавирусом. Об этом он сообщил лично на своей странице в Инстаграм.

Вместе с Элтоном  Джоном в эфире выступят Билли Айлиш, Мэрайя Кэри, Алиша Киз, Тим Макгроу, группа Backstreet Boys и другие.

В мероприятии также примут участие работники охраны здоровья, специалисты по оказанию первой помощи и другие люди, которые “подвергают свою жизнь опасности, помогая бороться с распространением вируса”.

Транслировать концерт, который состоится в воскресенье 29 марта в 21:00 по Вашингтону  (в понедельник 30 марта в 03:00 по Киеву), будут телеканалы Fox и iHeartMedia.

Ранее Олег Винник привлек внимание к важности карантина своих хитом: видео.

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Теги: Элтон Джон, благотворительность, концерт, коронавирус
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