Элтон Джон проведет благотворительный онлайн-концерт

Певец планирует собрать деньги на борьбу с коронавирусом.

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Британский певец Элтон Джон вместе с другими звездами проведет специальный благотворительный концерт, чтобы собрать деньги на борьбу с коронавирусом. Об этом он сообщил лично на своей странице в Инстаграм.

Вместе с Элтоном Джоном в эфире выступят Билли Айлиш, Мэрайя Кэри, Алиша Киз, Тим Макгроу, группа Backstreet Boys и другие.

В мероприятии также примут участие работники охраны здоровья, специалисты по оказанию первой помощи и другие люди, которые “подвергают свою жизнь опасности, помогая бороться с распространением вируса”.

Транслировать концерт, который состоится в воскресенье 29 марта в 21:00 по Вашингтону (в понедельник 30 марта в 03:00 по Киеву), будут телеканалы Fox и iHeartMedia.

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