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"МастерШеф. Профессионалы-2": судьи отберут плиты и духовки

Спецтема: ТВ и телешоу
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Новый выпуск шоу выйдет в эфир в субботу 28 марта в 19:00 на канале СТБ.
"МастерШеф. Профессионалы-2": судьи отберут плиты и духовки
"МастерШеф. Профессионалы-2": судьи отберут плиты и духовки
Пресс-служба

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В каждом выпуске «МастерШеф. Профессионалы» на канале СТБ участники попадают все в более сложные условия. Судьи требуют впечатлять, фантазировать и обманывать собственный разум.

В пятой программе «МастерШеф. Профессионалы» жюри проверит, умеют ли участники «готовить без готовки».

Нам кажется, участники к пятой программе уже устали от наших ограничений. Сегодня мы им дадим полную свободу и возможность самостоятельно решить, что готовить. Правда, в их распоряжении не будет ни кухонных плит, ни духовок, - говорит Ольга Мартыновская.

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Каждая команда должна приготовить две закуски, суп и десерт. Все эти блюда будут без термической обработки! На готовку у команд будет всего лишь один час. А зачем больше, считают судьи, ведь варить и жарить ничего не надо.

Это должны быть изысканные и многокомпонентные блюда, которые каждый уважающий себя ресторан мог бы включить в свое меню. Сегодня участники покажут, способны ли они уйти дальше чем тартар и карпаччо, - говорит Владимир Ярославский.

Ранее мы писали, как приготовить кулебяку с капустой.

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Теги: Мастер Шеф, СТБ, кулинарное шоу
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Источник: IVONА bigmir)net

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