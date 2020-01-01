Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Холостяк-10": С кем сблизится Макс в Таиланде

Спецтема: ТВ и телешоу
Комментариев: 0
Читай подробности четвертого выпуска юбилейного сезона реалити "Холостяк".
"Холостяк-10": С кем сблизится Макс в Таиланде
"Холостяк-10": С кем сблизится Макс в Таиланде
Пресс-служба

Сегодня, 27 марта в 19:00, на СТБ выйдет четвертый выпуск романтического реалити «Холостяк-10». Первая неделя в Таиланде подарит Максу и девушкам незабываемые впечатления и эмоции. И уже на первом индивидуальном свидании между главным героем и одной из участниц произойдет сближение... Кто же это будет?

Читай также: “Холостяк-10“: Где и когда смотреть четвертый выпуск

Перед романтическим вечером, который запланировал Холостяк для своей спутницы, он решит сделать для нее особенный подарок. Вместе с этой девушкой Макс отправится в ювелирную фабрику. Среди изобилия украшений пара выберет то, которое подойдет участнице наибольше.

Но прежде чем приобрести ювелирное изделие, паре предстоит ответить на личные вопросы друг о друге – таким образом у них будет возможность получить скидку на выбранное украшение и понять, насколько схожи их ценности и интересы.   

Уже вечером Макса и участницу ждет романтический ужин, после которого пара решит искупаться в бассейне.

“Она замечательно выглядит в купальнике. Очень красивая девушка“, – признается Холостяк.

Не пропустите одно из самых страстных и волнующих свиданий в Таиланде!

"Холостяк-10": 4 выпуск
Пресс-служба

Читай также: Экс-участник “Холостяка“ заразился коронавирусом

Кроме того, Холостяк предложит всем участницам осуществить несколько обрядов, которые помогут освободиться от негативных воспоминаний и эмоций. Один из них – “обряд духов дома“. В сундуке будут собраны ленточки с разными качествами, среди которых: мудрость, опрятность, женственность и другие. Каждой участнице предстоит выбрать то качество, которого, по ее мнению, ей не достает.

“Очень сложно девушкам признать, что чего-то в них не хватает и, помимо того, что это нужно озвучить мужчине, который тебе нравится, так еще и девушкам, которые непосредственно являются твоими конкурентками“, – отметит Кристина.

"Холостяк-10": 4 выпуск
Пресс-служба

Будут ли девушки честны не только перед Максом, но и перед самими собой?

Смотрите четвертый выпуск романтического реалити “Холостяк“ уже сегодня, 27 марта в 19:00 на СТБ! А сразу после – в 22:00 на страничках STB.UA и holostyak.stb в Instagram состоится прямой эфир ведущего Григория Решетника и Холостяка Макса Михайлюка

Как прошел третий выпуск “Холостяка-10“ можно посмотреть здесь.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Холостяк 10
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь