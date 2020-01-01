На СТБ состоится возвращение проекта о жизни селебрити – “Неймовірна правда про зірок“.

"Неймовірна правда про зірок": в проекте снялась собака Надежды Матвеевой Пресс-служба

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4 апреля в 9:30 на СТБ состоится грандиозное возвращение проекта о жизни селебрити – “Неймовірна правда про зірок“. После большого перерыва программа вернется в обновленном формате и с новой парой ведущих – Григорием Решетником и Надеждой Матвеевой. В новом сезоне проект подготовил немало сюрпризов для селебрити и телезрителей…

"Неймовірна правда про зірок": в проекте снялась собака Надежды Матвеевой Пресс-служба

Любимая программа о звездах вернется в эфир с новой студией и структурой эпизодов. В выпусках зрители увидят разноплановые рубрики, которые раскроют звезд с неожиданных сторон, а также практически документальные фильмы о том, что «богатые тоже плачут». Григорий Решетник и Надежда Матвеева акцентируют, что это возвращение просто невозможно пропустить!

"Неймовірна правда про зірок": в проекте снялась собака Надежды Матвеевой Пресс-служба

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Кроме того, проект стал особенным для Надежды Матвеевой еще по одной причине – вместе с телеведущей съемки посещала и ее любимица – Сэми! Собачка почти всегда рядом со звездной хозяйкой. Сэми уже имеет немаленький съемочный опыт, и даже снялась в первых секундах проморолика проекта. Надежда уверяет, что, возможно, зрители видят ее на телеэкране не в последний раз.

Я всегда беру Сэми на съемки, она к этому привыкла. Сэми уже снялась в проморолике нашего проекта. Возможно, и в программе зрители ее еще увидят. Не пропустите. Увидимся в эфире совсем скоро. Нам есть, чем вас удивить!, – заинтриговала Надежда.

Ранее мы писали, что Надежда Матвеева показала фото в купальнике.

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