5 лучших фильмов о шопинге и мире моды

Подборка картин от маркет-молла "Дарынок".

Экватор второй недели дома. Что посмотреть, чтобы настроиться на позитив и продуктивные дни? Маркет-молл “Дарынок“ подготовил подборку фильмов о шопинге и мире моды для тех, кто устал смотреть “Дьявол носить Prada“ и “Шопоголик“, но хочет получить модное вдохновения. Самое время перебрать шкаф и придумать яркие луки, которые вы будете выгуливать уже совсем скоро. А пока – #keepcalm и #stayhome.

“Стажёр“

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Кто сказал, что на пенсии нужно сидеть дома? 70-летний Бен Уиттакер ломает все стереотипы и устраивается стажёром в офис интернет-магазина одежды, который объявил социальную программу привлечения пенсионеров. И всё бы хорошо, но сотрудники и основательница проекта совсем молоды, и не знают, как правильно вести себя с очень взрослым коллегой.

Как работать в продвинутом офисе среди молодёжи, если ты толком не знаешь, что такое USB, а Facebook – это что-то очень далёкое? Учитесь в главного героя!

В главных ролях: Роберт Де Ниро, Энн Хэтэуэй, Рене Руссо.

“Месть от кутюр“

Перемещаемся в маленький австралийский городок 1951 года. После долгих лет в Европе за изучением искусства портнихи, Тилли Даннедж, которую много лет назад обвинили в смерти одноклассника и отправили в интернат, возвращается домой. Талант главной героини преображать людей с помощью одежды оценили все жители городка. Но приехала она далеко не за этим, а чтобы разобраться: кто действительно виноват в смерти мальчика.

В главных ролях: Кейт Уинслет, Джуди Дэвис, Лиам Хемсворт, Сара Снук.

“Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть“

Согласны, название не столь позитивное. Но это комедия.

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Главный герой фильма, Сидни Янг, всячески пытается получить информацию о звездах, законно и незаконно проникая на закрытые вечеринки селебрити. Его замечает редактор популярного нью-йоркского гламурного журнала и предлагает работу. Главному герою нужно отходить от стиля жёлтой прессы, унять свое беспринципное поведение и действительно нырять в мир моды.

В главных ролях: Саймон Пегг, Кирстен Данст, Меган Фокс, Джиллиан Андерсон.

“Модная штучка“

Кейт мечтает работать дизайнером в мире высокой моды. Девушка от корки до корки изучает глянцевые журналы, не пропускает модных показов и готова часами работать в ателье, пытаясь изобрести новую модель платья. Но все бутики высокой моды отказывают девушке в работе. Причина – её отец, владелец большой сети супермаркетов готовой одежды, которая ворует фасоны у брендов и лишает их части прибыли. Единственный вариант получить должность мечты – это стать другой личностью. И здесь на помощь приходят переодевалки.

В главных ролях: Порша Даблдэй, Марк‑Андре Гронден, Крис Нот, Лорен Холли.

“Просто потрясающе“ (“Красиво жить не запретишь“)

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История о двух подругах, которые, не смотря на свой солидный возраст, продолжают быть заядлыми тусовщицами. Гламурные вечеринки, ночные клубы, роскошь и приключения – это стиль главных героинь. В то время, когда их сверстницы принимают старость и проводят вечера в семейном кругу, Эдина и Пэтси посещают все тусовки в городе и не хотят прощаться со светской жизнью. Но однажды подруги попадают в центр скандала с моделью Кейт Мосс и вынуждены сбежать. Как выживут главные героини без денег в другом городе?

В главных ролях: Дженнифер Сондерс, Джоанна Ламли, Джулия Савалья,

Ранее мы назвали 11 умных фильмов, которые надо посмотреть в одиночестве.

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