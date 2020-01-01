Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

5 лучших фильмов о шопинге и мире моды

Комментариев: 0
Подборка картин от маркет-молла "Дарынок".
5 лучших фильмов о шопинге и мире моды
5 лучших фильмов о шопинге и мире моды
kinoafisha.ua

Экватор второй недели дома. Что посмотреть, чтобы настроиться на позитив и продуктивные дни? Маркет-молл “Дарынок“ подготовил подборку фильмов о шопинге и мире моды для тех, кто устал смотреть “Дьявол носить Prada“ и “Шопоголик“, но хочет получить модное вдохновения. Самое время перебрать шкаф и придумать яркие луки, которые вы будете выгуливать уже совсем скоро. А пока – #keepcalm и #stayhome.

“Стажёр“

Читай также: Герцогиня Голливудская: ТОП-10 стильных ролей Киры Найтли

Кто сказал, что на пенсии нужно сидеть дома? 70-летний Бен Уиттакер ломает все стереотипы и устраивается стажёром в офис интернет-магазина одежды, который объявил социальную программу привлечения пенсионеров. И всё бы хорошо, но сотрудники и основательница проекта совсем молоды, и не знают, как правильно вести себя с очень взрослым коллегой.

Как работать в продвинутом офисе среди молодёжи, если ты толком не знаешь, что такое USB, а Facebook – это что-то очень далёкое? Учитесь в главного героя!

В главных ролях: Роберт Де Ниро, Энн Хэтэуэй, Рене Руссо.

“Месть от кутюр“

Перемещаемся в маленький австралийский городок 1951 года.  После долгих лет в Европе за изучением искусства портнихи, Тилли Даннедж, которую много лет назад обвинили в смерти одноклассника и отправили в интернат, возвращается домой. Талант главной героини преображать людей с помощью одежды оценили все жители городка. Но приехала она далеко не за этим, а чтобы разобраться: кто действительно виноват в смерти мальчика.

В главных ролях: Кейт Уинслет, Джуди Дэвис, Лиам Хемсворт, Сара Снук.

“Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть“

Согласны, название не столь позитивное. Но это комедия.

Читай также: Отдых по-королевски: ТОП-10 простых луков членов монаршей семьи

Главный герой фильма, Сидни Янг, всячески пытается получить информацию о звездах, законно и незаконно проникая на закрытые вечеринки селебрити. Его замечает редактор популярного нью-йоркского гламурного журнала и предлагает работу.  Главному герою нужно отходить от стиля жёлтой прессы, унять свое беспринципное поведение и действительно нырять в мир моды.

В главных ролях: Саймон Пегг, Кирстен Данст, Меган Фокс, Джиллиан Андерсон.

“Модная штучка“

Кейт мечтает работать дизайнером в мире высокой моды. Девушка от корки до корки изучает глянцевые журналы, не пропускает модных показов и готова часами работать в ателье, пытаясь изобрести новую модель платья. Но все бутики высокой моды отказывают девушке в работе. Причина – её отец, владелец большой сети супермаркетов готовой одежды, которая ворует фасоны у брендов и лишает их части прибыли. Единственный вариант получить должность мечты – это стать другой личностью. И здесь на помощь приходят переодевалки.

В главных ролях: Порша Даблдэй, Марк‑Андре Гронден, Крис Нот, Лорен Холли.

“Просто потрясающе“ (“Красиво жить не запретишь“)

Читай также: Названы голливудские фильмы с наибольшим количеством матерных слов

История о двух подругах, которые, не смотря на свой солидный возраст, продолжают быть заядлыми тусовщицами. Гламурные вечеринки, ночные клубы, роскошь и приключения – это стиль главных героинь. В то время, когда их сверстницы принимают старость и проводят вечера в семейном кругу, Эдина и Пэтси посещают все тусовки в городе и не хотят прощаться со светской жизнью. Но однажды подруги попадают в центр скандала с моделью Кейт Мосс и вынуждены сбежать. Как выживут главные героини без денег в другом городе?

В главных ролях: Дженнифер Сондерс, Джоанна Ламли, Джулия Савалья,

Ранее мы назвали 11 умных фильмов, которые надо посмотреть в одиночестве.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: фильмы, мода, шопинг
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь