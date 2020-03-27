Тилль Линдеманн попал в больницу с коронавирусом - СМИ

Солиста Rammstein госпитализировали в Берлине.

Немецкого исполнителя, лидера метал-групп Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна госпитализировали с коронавирусом. Об этом пишет Bild.

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По данным издания, сейчас 57-летний музыкант находится в реанимации в одной из берлинских клиник.Отмечается, что у Тилля крайне высокая температура. Других подробностей о состоянии Линдерманна пока не сообщается.

Напомним, что в начале марта Тилль Линдеманн выступил в Киеве с сольным концертом, а также посетил Чернобыльскую зону отчуждения.

Тилль Линдеманн в Чернобыле Скриншот

Ранее Лобода показала Линдеманна в коже и розовой шубке.

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