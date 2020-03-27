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Тилль Линдеманн попал в больницу с коронавирусом - СМИ

Комментариев: 2
Солиста Rammstein госпитализировали в Берлине.
Тилль Линдеманн попал в больницу с коронавирусом - СМИ
Тилль Линдеманн попал в больницу с коронавирусом - СМИ

Немецкого исполнителя, лидера метал-групп Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна госпитализировали с коронавирусом. Об этом пишет Bild.

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По данным издания, сейчас 57-летний музыкант находится в реанимации в одной из берлинских клиник.Отмечается, что у Тилля крайне высокая температура. Других подробностей о состоянии Линдерманна пока не сообщается.

Напомним, что в начале марта Тилль Линдеманн выступил в Киеве с сольным концертом, а также посетил Чернобыльскую зону отчуждения. 

Тилль Линдеманн в Чернобыле
Тилль Линдеманн в Чернобыле
Скриншот

Ранее Лобода показала Линдеманна в коже и розовой шубке.

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Теги: Тилль Линдеманн, Коронавирус
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  27.03.2020, 15:58
Оценка:  -2
pусский
Надо проверить Лободу, она могла заразиться через пизду!
СТЕКЛО_МОЙ    27.03.2020, 22:22
Оценка:  0
СТЕКЛО_МОЙ
как ты петух через сраку )))))))
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