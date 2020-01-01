Новую песню артистка записала с канадским рэпером PartyNextDoor.

"Believe It": Рианна выпустила первый трек за три года Getty Images

Всемирно известная американская исполнительница и актриса барбадосского происхождения Рианна презентовала первую за три года песню. Новинка стала совместной работой с канадским рэпером PartyNextDoor.

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Так, премьера композиции, которая получила название “Believe It“ состоялась в пятницу, 27 марта, на официальной ютуб-канале PartyNextDoor. В свежем треке исполнители поют преданности в отношениях.

Ранее сообщалось, что Рианна пожертвовала внушительную сумму на борьбу с коронавирусом.

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