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"Believe It": Рианна выпустила первый трек за три года

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Новую песню артистка записала с канадским рэпером PartyNextDoor.
"Believe It": Рианна выпустила первый трек за три года
"Believe It": Рианна выпустила первый трек за три года
Getty Images

Всемирно известная американская исполнительница и актриса барбадосского происхождения Рианна презентовала первую  за три года песню. Новинка стала совместной работой с канадским рэпером PartyNextDoor.

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Так, премьера композиции, которая получила название “Believe It“ состоялась в пятницу, 27 марта, на официальной ютуб-канале PartyNextDoor. В свежем треке исполнители поют преданности в отношениях.

Ранее сообщалось, что Рианна пожертвовала внушительную сумму на борьбу с коронавирусом.

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Теги: Рианна
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Источник: Ivona bigmir)net

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