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Беременная Мишель Уильямс тайно вышла замуж – СМИ

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Звезда фильма "Веном" Мишель Уильямс и режиссер Том Кайл сыграли тайную свадьбу.
Беременная Мишель Уильямс тайно вышла замуж – СМИ
Беременная Мишель Уильямс тайно вышла замуж – СМИ
Getty images

Известная голливудская актриса Мишель Уильямс (Энн Вейинг в супергеройском фильме “Веном“) выйшла замуж. 39-летняя беременная артистка стала женой режиссера Тома Кайла. Об этом пишет Daily Mail

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Издание опубликовало снимки, которые доказывают, что Мишель и Том поженились накануне рождения их совместного ребенка. На фотографиях можно увидеть кольца на безымянных пальцах влюбленных. Также информацию о тайной свадьбе Уильямс и Кайла подтвердили инсайдеры из близкого окружения пары.

Беременная Мишель Уильямс тайно вышла замуж
Беременная Мишель Уильямс тайно вышла замуж
dailymail.co.uk

Беременная Мишель Уильямс тайно вышла замуж
Беременная Мишель Уильямс тайно вышла замуж
dailymail.co.uk

Ранее сообщалось, что беременная Джамала перепела хит из мультфильма “Король Лев“.

 

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Теги: Мишель Уильямс, Том Кайл
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Источник: Ivona bigmir)net

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