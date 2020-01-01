Беременная Мишель Уильямс тайно вышла замуж – СМИ

Звезда фильма "Веном" Мишель Уильямс и режиссер Том Кайл сыграли тайную свадьбу.

Известная голливудская актриса Мишель Уильямс (Энн Вейинг в супергеройском фильме “Веном“) выйшла замуж. 39-летняя беременная артистка стала женой режиссера Тома Кайла. Об этом пишет Daily Mail.

Читай также: Ушел из жизни экс-бойфренд Дженнифер Лопес

Издание опубликовало снимки, которые доказывают, что Мишель и Том поженились накануне рождения их совместного ребенка. На фотографиях можно увидеть кольца на безымянных пальцах влюбленных. Также информацию о тайной свадьбе Уильямс и Кайла подтвердили инсайдеры из близкого окружения пары.

Беременная Мишель Уильямс тайно вышла замуж dailymail.co.uk

Беременная Мишель Уильямс тайно вышла замуж dailymail.co.uk

Ранее сообщалось, что беременная Джамала перепела хит из мультфильма “Король Лев“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.