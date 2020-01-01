Беременная Мишель Уильямс тайно вышла замуж – СМИ
Звезда фильма "Веном" Мишель Уильямс и режиссер Том Кайл сыграли тайную свадьбу.
Известная голливудская актриса Мишель Уильямс (Энн Вейинг в супергеройском фильме “Веном“) выйшла замуж. 39-летняя беременная артистка стала женой режиссера Тома Кайла. Об этом пишет Daily Mail.
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Издание опубликовало снимки, которые доказывают, что Мишель и Том поженились накануне рождения их совместного ребенка. На фотографиях можно увидеть кольца на безымянных пальцах влюбленных. Также информацию о тайной свадьбе Уильямс и Кайла подтвердили инсайдеры из близкого окружения пары.
Ранее сообщалось, что беременная Джамала перепела хит из мультфильма “Король Лев“.
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