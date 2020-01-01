Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон впервые рассказала о болезни мамы

Комментариев: 0
Актриса призналась ради кого остается дома во время карантина.
Звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон впервые рассказала о болезни мамы
Звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон впервые рассказала о болезни мамы
Getty images

Британская актриса и модель Эмма Уотсон, наиболее известная по роли Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере, приняла участие в флешмобе #Istayhomefor (Я остаюсь дома ради...).

Читай также: Звезда “Гарри Поттера“ удивил неожиданным фактом о съемках первой части

На своей странице в Инстаграм 29-летняя артистка призналась, ради кого она готова соблюдать правила карантина во время пандемии коронавируса. По словам Эммы, ее бабушка и мама находятся в зоне риска - бабушка из-за пожилого возраста, а мама из-за ослабленного иммунитета. Также Уотсон остается дома ради своего друга-медработника, который сейчас спасает заболевших COVID-19.

Кроме того, актриса впервые сообщила подписчикам о проблемах со здоровьем своей мамы Жаклин, из -за которых она уязвима к коронавирусу. Эмма написала, что ее самый близкий человек - диабетик 1-го типа.

“Моей бабушке больше 70 лет, поэтому она особенно уязвима... Моя мама - диабетик 1-го типа, а мой лучший друг - медицинский работник. #Istayhome для них.❤️ Для кого ты остаёшься дома? Посылаю любовь“, - поделилась Уотсон.

Ранее сообщалось, что претендует на главную роль в новых “Пиратах Карибского моря“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Эмма Уотсон, Гарри Поттер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь