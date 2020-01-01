Звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон впервые рассказала о болезни мамы

Актриса призналась ради кого остается дома во время карантина.

Британская актриса и модель Эмма Уотсон, наиболее известная по роли Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере, приняла участие в флешмобе #Istayhomefor (Я остаюсь дома ради...).

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На своей странице в Инстаграм 29-летняя артистка призналась, ради кого она готова соблюдать правила карантина во время пандемии коронавируса. По словам Эммы, ее бабушка и мама находятся в зоне риска - бабушка из-за пожилого возраста, а мама из-за ослабленного иммунитета. Также Уотсон остается дома ради своего друга-медработника, который сейчас спасает заболевших COVID-19.

Кроме того, актриса впервые сообщила подписчикам о проблемах со здоровьем своей мамы Жаклин, из -за которых она уязвима к коронавирусу. Эмма написала, что ее самый близкий человек - диабетик 1-го типа.

“Моей бабушке больше 70 лет, поэтому она особенно уязвима... Моя мама - диабетик 1-го типа, а мой лучший друг - медицинский работник. #Istayhome для них.❤️ Для кого ты остаёшься дома? Посылаю любовь“, - поделилась Уотсон.

Ранее сообщалось, что претендует на главную роль в новых “Пиратах Карибского моря“.

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