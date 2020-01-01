У актрисы Барбары Брыльской обнаружили рак - СМИ

Звезда фильма "Ирония судьбы, или С легким паром" Барбара Брыльска лечится от онкологического заболевания.

У знаменитой польской актрисы Барбары Брыльской, которая наиболее известна по роли Нади Шевелевой в “Иронии судьбы, или С легким паром!“, диагностировали редкое онкологическое заболевание. Об этом сообщает СтарХит.

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Издание выяснило, что 78-летняя артистка уже несколько лет борется раком языка. Журналисты решили получить комментарий от самой Барбары по телефону. На вопрос о том, правда ли, что она борется с онкологией, актриса ответила:

“Ну и что? Не буду говорить о ней. Пусть лучше поклонники пожелают мне здоровья! Врачи говорят, все будет хорошо. Только надо время“, - призналась Брыльска.

Кроме того, кинозвезда сообщила, что сейчас находится в самоизоляции дома в Варшаве из-за пандемии коронавируса.

Кадр из фильма "Ирония судьбы" kino-teatr.ru

Ранее сообщалось, что Барбара Брыльска стала невъездной в Россию из-за поддержки Украины.

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