Арнольд Шварценеггер показал, чем занимается на карантине
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Арнольд Шварценеггер показал, чем занимается на карантине. Знаменитый актер опубликовал в своем Инстаграм видео, которое снял в компании необычных друзей.
Так, в небольшом ролике, который появился накануне в сети, железный Арни обедает на своей кухне в компании ослика и пони.
После зарядки подкрепляюсь с Виски и Лулу, - написал в посте Шварценеггер.
Актер снова призвал фолловеров соблюдать меры предосторожности и внимательно относиться к своему здоровью.
Недавно Мадонна, которая тоже находится на самоизоляции, удивила фанатов домашним концертом.
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