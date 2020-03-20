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Арнольд Шварценеггер показал, чем занимается на карантине AD

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Арнольд Шварценеггер показал, чем занимается на карантине. Знаменитый актер опубликовал в своем Инстаграм видео, которое снял в компании необычных друзей.

Так, в небольшом ролике, который появился накануне в сети, железный Арни обедает на своей кухне в компании ослика и пони.

После зарядки подкрепляюсь с Виски и Лулу, - написал в посте Шварценеггер.

Актер снова призвал фолловеров соблюдать меры предосторожности и внимательно относиться к своему здоровью.

Недавно Мадонна, которая тоже находится на самоизоляции, удивила фанатов домашним концертом.

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