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Арнольд Шварценеггер показал, чем занимается на карантине

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Арнольд Шварценеггер показал, чем занимается на карантине
Арнольд Шварценеггер показал, чем занимается на карантине
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Арнольд Шварценеггер показал, чем занимается на карантине. Знаменитый актер опубликовал в своем Инстаграм видео, которое снял в компании необычных друзей.

Так, в небольшом ролике, который появился накануне в сети, железный Арни обедает на своей кухне в компании ослика и пони. 

После зарядки подкрепляюсь с Виски и Лулу, - написал в посте Шварценеггер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

After my home workout, fueling up with Whiskey and Lulu.

Публикация от Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger)

Актер снова призвал фолловеров соблюдать меры предосторожности и внимательно относиться к своему здоровью.

Недавно Мадонна, которая тоже находится на самоизоляции, удивила фанатов домашним концертом.

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Теги: Арнольд Шварценеггер, карантин
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