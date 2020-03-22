Mamarika прокомментировала свою беременность

Певица недавно тайно вышла замуж.

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На днях певица Mamarika (Анастасия Кочетова) тайно вышла замуж за юмориста и ведущего Сергея Середу. Пара обменялась клятвами на необитаемом острове в Таиланде, скрыв это событие от близких и поклонников. Вскоре артистка поделилась подробностями свадьбы и отметила, что пока не знает, беременна ли она.

Свадебная церемония звездной пары была довольно необычной. Супруги рассказали, что им не хотелось традиционной украинской свадьбы, а Сергей заметил, что не верит в приметы о бракосочетании в високосный год.

Mamarika в свою очередь рассказала, что, возможно, беременна, поскольку после свадьбы “бьют гормоны“.

Я не знаю, честно говоря, надо выяснить. Я, кстати, стала очень эмоциональной после свадьбы. Сергей говорит, что, может, действительно уже беременна, потому что постоянно слезы на глазах, “бьют гормоны“. Возможно, все это обусловлено тем, что мы взяли домой щенка и у меня проснулся материнский инстинкт. Не знаю, но мне кажется, что нет, не беременна, – призналась певица.

Недавно звездные мамы рассказали, как справляются с ревностью среди детей.

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