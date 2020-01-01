Рианна пожертвовала внушительную сумму на борьбу с коронавирусом

Звезда поддержала медиков США.

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Барбадосская певица Рианна, которая закрутила роман с известным музыкантом, пожертвовала 5 млн долларов на борьбу с коронавирусом. Ее фонд Clara Lionel Foundation выделил средства на поддержку медиков, обслуживающих маргинализованные сообщества в США, Карибском бассейне и Африке.

Никогда еще не было так важно защитить и подготовить маргинализированных и недостаточно обслуживаемых общины - тех, кто больше всего пострадает от этой пандемии, - говорится в заявлении Clara Lionel Foundation.

Сообщается также, что Рианна намерена помочь также продовольственным банкам, обслуживающим группу риска и пожилых людей США. Также в планах фонда ускорить тестирование на Гаити и Малави и обеспечить защитное оборудование для передовых медицинских работников и диагностических лабораторий и поддержать разработку вакцин и других методов лечения по всему миру.

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