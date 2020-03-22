Украинка Иванна Сахно заразилась коронавирусом

Звезда находится дома на самоизоляции.

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Известная украинская и голливудская актриса Иванна Сахно заболела коронавирусом. Звезда рассказала, что симптомы у нее проявились не сразу, и сейчас она находится дома на самоизоляции.

22-летняя Иванна известна своими ролями в американском блокбастере “Тихоокеанский рубеж: восстание“ и экшн-комедии “Шпион“. В Инстаграм девушка призналась, что симптомы коронавируса у нее появлялись постепенно. Она чувствовала боль в спине и легких, поднялась температура и было носовое кровотечение.

Всем привет. Я только что получила результат теста на Covid-19. Он оказался положительным. Хочу попросить каждого из вас, не важно есть ли у вас какие-либо симптомы, просто будьте дома. Это наш долг. Так мы сможем сохранить жизнь тем, кто рядом, – написала Иванна.

Накануне еще один известный актер заразился коронавирусом.

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