Еще один известный актер заразился коронавирусом
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51-летний американский киноактер корейского происхождения Дэниэл Дэ Ким заразился коронавирусом. Звезда сериала Lost обнародовал результаты теста, которые оказались положительными.
В своем видеообращении, опубликованном в Инстаграм, Дэниэл Дэ Ким отметил, что о болезни он узнал только в четверг, 19 марта.
Вчера мне поставили диагноз COVID-19. Похоже, у меня все будет в порядке, но я хотел бы поделиться своим путем с вами. Надеюсь, что вы все остаетесь в безопасности, чувствуете спокойными и прежде всего здоровыми, – сообщил Дэниэл Дэ Ким.
Hi everyone- yesterday I was diagnosed with COVID-19, the disease caused by the coronavirus. Looks like I’ll be ok, but I wanted share my journey with you in the hopes that you find it informative or helpful. Hope you all stay safe, calm, and above all, healthy.
Сейчас знаменитость находится на самоизоляции в собственном доме на Гавайях, куда вернулся после приостановки рабочего процесса в связи с пандемией коронавируса.
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