Дэниэл Дэ Ким из "Остаться в живых" записал видеообращение.

Еще один известный актер заразился коронавирусом Кадр из видео

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51-летний американский киноактер корейского происхождения Дэниэл Дэ Ким заразился коронавирусом. Звезда сериала Lost обнародовал результаты теста, которые оказались положительными.

В своем видеообращении, опубликованном в Инстаграм, Дэниэл Дэ Ким отметил, что о болезни он узнал только в четверг, 19 марта.

Вчера мне поставили диагноз COVID-19. Похоже, у меня все будет в порядке, но я хотел бы поделиться своим путем с вами. Надеюсь, что вы все остаетесь в безопасности, чувствуете спокойными и прежде всего здоровыми, – сообщил Дэниэл Дэ Ким.

Сейчас знаменитость находится на самоизоляции в собственном доме на Гавайях, куда вернулся после приостановки рабочего процесса в связи с пандемией коронавируса.

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