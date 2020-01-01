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Брат Кейт Миддлтон отменил свою свадьбу из-за коронавируса

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Свадебная церемония была запланирована на лето 2020 года.
Брат Кейт Миддлтон отменил свою свадьбу из-за коронавируса
Брат Кейт Миддлтон отменил свою свадьбу из-за коронавируса
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32-летний Джеймс Миддлтон и его 29-летняя невеста французская финансистка Ализе Тевене решили пересмотреть дату своей свадьбы. Всему виной коронавирус.

Пара, которая планировала пожениться этим летом, считает, что провести праздник в ближайшие месяцы просто невозможно.

Это очень печально, но просто непрактично проводить торжество в кризис. Они решили подождать, пока все их гости смогут приобщиться к свадьбе, – заявил представитель близкого окружения Джеймса.

К слову, в этом году королевская семья планировала еще одну грандиозную свадебную церемонию – свадьбу внучки Елизаветы II принцессы Беатрис.

Ранее брат Кейт Миддлтон откровенно рассказал о борьбе с тяжелой депрессией.

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Теги: Джеймс Миддлтон, Кейт Миддлтон, брат, свадьба, коронавирус
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