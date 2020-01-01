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Умер американский кантри-исполнитель Кенни Роджерс

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Ему было 80 лет.
Умер американский кантри-исполнитель Кенни Роджерс
Умер американский кантри-исполнитель Кенни Роджерс
Фото из открытых источников

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В США умер известный автор и исполнитель кантри-музыки, трехкратный обладатель премии “Грэмми“ Кенни Роджерс. Он скончался на 81 году жизни. 

О смерти исполнителя сообщили его родственники в Twitter. Известно, что Роджерс умер по естественным причинам “под присмотром врачей из хосписа и в окружении близких“.

Из-за угрозы коронавируса семья Рождерса намерена провести его похороны в узком кругу. Прощальная церемония для поклонников музыканта пройдет позже.

Ранее мы писали, что умер актер-близнец из комедии “Няньки“.

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Теги: Кенни Роджерс, певец, кантри, умер
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