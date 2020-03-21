Сергей Притула посоветовал занятия на карантине

Вот, чем ведущий занимается дома во время эпидемии.

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Сергей Притула показал, как весело и с пользой можно проводить карантин дома. Ведущий воспитывает двух детей – 11-летнего сына Дмитрия от первого брака и 2-летнюю дочь Соломию. Ввиду того, что сады и школы в Украине закрыты, дети шоумена оказались дома, и родителям пришлось найти развлечения не только для себя, но и для малышей.

Сергей Притула записал остроумный ролик с советами для украинцев и признался, что в этот непростой период многим семьям приходится несладко.

Карантин – это испытание семьи на прочность и стрессоустойчивость. Мы с Дмитрием вроде, справляемся, – прокомментировал ведущий.

Вот, чем Сергей Притула посоветовал заниматься на карантине:

Займитесь детьми! Нет детей? Делайте! Есть дети? Займитесь ими!

Изучайте языки

Вспомните, на чем вы играли в музыкальной школе или освойте новые музыкальные инструменты

Приготовьте для жены вкусный ужин по рецепту самого Джейми Оливера

И помните, что Бог дал нам такое счастье, как интернет, где всегда можно посмотреть интересные блоги интересных людей

Ранее мы сообщали, что Сергей Притула завел канал на YouTube.

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