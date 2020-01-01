Третий выпуск романтического реалити "Холостяк" выйдет сегодня, 20 марта в 19:00, на СТБ.

Самая идеальная участница и интимное свидание: что мы увидим в 3 выпуске "Холостяка" Пресс-служба

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Сегодня, 20 марта в 19:00, на СТБ выйдет третий выпуск романтического реалити “Холостяк-10“. На индивидуальное свидание Макс пригласит самую творческую девушку проекта – художницу Аню. Вместе с ней главный герой отправится в гончарню. Кроме того, в выпуске определится идеальная холостячка! Кто и за что получит этот титул?

Ведущий Григорий Решетник предложит девушкам игру, в ходе которой определится самая безупречная из них. Критерии по оцениванию составят сами участницы. Их будет десять: искренность, верность, доброта, женственность, хозяйственность, сексуальность и другие. Каждая холостячка должна будет оценить саму себя по каждому пункту от 0 до 10.

Мне эти интерактивы очень помогают в какой-то мере разобраться в себе, – признается Алина.

Самая идеальная участница и интимное свидание: что мы увидим в 3 выпуске "Холостяка" Пресс-служба

Победит на самом деле Юля, потому что она ведет себя на публике и в целом с девочками достаточно уверенно, – предположит Кристина.

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Будут ли среди участниц те, кто оценит себя по максимуму, откинув скромность? А у кого, наоборот, самооценка окажется заниженной? И как отреагирует Макс на результаты девушек?

На свое первое индивидуальное свидание с Максом пойдет художница Аня.

Самая идеальная участница и интимное свидание: что мы увидим в 3 выпуске "Холостяка" Пресс-служба

Она запомнилась Холостяку необычным подарком – картиной, которую нарисовала сама. В ответ на такой презент Холостяк придумает для девушки творческое свидание. Пройдет оно в уединенной и даже интимной обстановке – в гончарне.

Я вообще не творческий человек. Для меня искусство – не то, что мне близко. Это сюрприз для Ани, – отметит Макс.

Самая идеальная участница и интимное свидание: что мы увидим в 3 выпуске "Холостяка" Пресс-служба

Вместе создавая изделие, Холостяка и его спутницу ждет много тактильности, нежности и искренних разговоров. Но перед этим паре придется освободиться от всех обид и разочарований, которые случались с ними в прошлом.

Для этого Холостяку и участнице нужно будет поделиться друг с другом личными историями, которые до сих пор их гложут. Каждое признание будет приравниваться разбитой тарелке. Смогут ли они раскрыться в полной мере? И получит ли эта девушка розу еще до Церемонии?

Самая идеальная участница и интимное свидание: что мы увидим в 3 выпуске "Холостяка" Пресс-служба

Ранее мы писали, как отреагировал Макс на приход участницы в его квартиру.

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