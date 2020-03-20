"МастерШеф. Профессионалы-2": шеф-повара устроят кулинарный перфоманс

Чем удивит четвертый выпуск кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы-2".

За несколько недель “МастерШеф. Профессионалы“ на канале СТБ судьи успели понять, что второй сезон готовит невероятно. Но одно дело просто делать это вкусно, и совсем другое – по-настоящему впечатлять.

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В четвертом выпуске “МастерШеф. Профессионалы“ судьи проверят, умеют ли шефы презентовать свои блюда на высоком уровне.

“Уметь вкусно готовить – это база, без нее шефом не станешь. Но чтобы стать легендарным шефом, нужно нечто большее. Хороший повар слышит от гостей “Спасибо, было вкусно“. Выдающемуся кричат: “Вау! Это восторг!“, - говорит Эктор Хименес-Браво.

Кулинария – это искусство. И блюдо повара должно увлекать и вызывать вострог не меньше, чем закрученный сериал или книга. В мире сейчас актуально не просто кормить гостей своего ресторана, а делать настоящее шоу. Поэтому судьи сегодня ждут не просто блюда, а “блюда-интертеинмент“.

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У каждой команды на задание есть 1,5 часа. Их фантазия не ограничена, результат может дымить, застывать, искриться и парить. Все по очереди будут презентовать свой кулинарный перформанс судьям. Важно, чтобы это было и вкусно, и очень зрелищно!

Кто устроит кулинарное шоу, достойное лучших мировых ресторанов, увидим в субботу 21 марта в 19:00 на канале СТБ.

Биографии всех участников шоу “МастерШеф. Профессионалы-2” можно посмотреть здесь.

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