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"МастерШеф. Профессионалы-2": шеф-повара устроят кулинарный перфоманс

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Чем удивит четвертый выпуск кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы-2".
"МастерШеф. Профессионалы-2": шеф-повара устроят кулинарный перфоманс
"МастерШеф. Профессионалы-2": шеф-повара устроят кулинарный перфоманс
Пресс-служба

За несколько недель “МастерШеф. Профессионалы“ на канале СТБ судьи успели понять, что второй сезон готовит невероятно. Но одно дело просто делать это вкусно, и совсем другое – по-настоящему впечатлять.

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В четвертом выпуске “МастерШеф. Профессионалы“ судьи проверят, умеют ли шефы презентовать свои блюда на высоком уровне.

“Уметь вкусно готовить – это база, без нее шефом не станешь. Но чтобы стать легендарным шефом, нужно нечто большее. Хороший повар слышит от гостей “Спасибо, было вкусно“. Выдающемуся кричат: “Вау! Это восторг!“, - говорит Эктор Хименес-Браво.

Кулинария – это искусство. И блюдо повара должно увлекать и вызывать вострог не меньше, чем закрученный сериал или книга. В мире сейчас актуально не просто кормить гостей своего ресторана, а делать настоящее шоу. Поэтому судьи сегодня ждут не просто блюда, а “блюда-интертеинмент“.

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У каждой команды на задание есть 1,5 часа. Их фантазия не ограничена, результат может дымить, застывать, искриться и парить. Все по очереди будут презентовать свой кулинарный перформанс судьям. Важно, чтобы это было и вкусно, и очень зрелищно!

Кто устроит кулинарное шоу, достойное лучших мировых ресторанов, увидим в субботу 21 марта в 19:00 на канале СТБ.

Биографии всех участников шоу “МастерШеф. Профессионалы-2” можно посмотреть здесь.

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Теги: МастерШеф. Профессионалы 2
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  20.03.2020, 16:21
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НИХЕРА НЕ ПОНЯЛ?
У НАС, ТИПА, КОРОНАВИРУС ИЛИ ДЕБИЛ-ШОУ?
ГДЕ СТРАДАНИЯ? ГДЕ ПАНИКА? ГДЕ МАРОДЕРСТВА И ОТСТРЕЛЫ ЗАРАЗНЫХ ВОЕННЫМИ СПЕЦГРУППАМИ
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