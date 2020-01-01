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Полиграф ШарикOFF записал песню о коронавирусе

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Несмотря на скандальное название песни "Коронавирус", сингл о любви сразу к двум девушкам, сообщил исполнитель.
Полиграф ШарикOFF записал песню о коронавирусе
Полиграф ШарикOFF записал песню о коронавирусе
Пресс-служба

Пока все пытаются защитить себя от опасного коронавируса, Полиграф ШарикOFF первым из артистов воспел его в своем новом сингле. Одноименную песню артист выложил в своих соцсетях.

“Мой Коронавирус совсем не опасен. Он вызывает не кашель и повышенную температуру, а желание жить и радоваться жизни. И распространять его не только можно, но и нужно: я надеюсь, что по-настоящему вирусным его сделают слушатели“, - предупредил Полиграф. 

Несмотря на злободневное названием, песня, как это часто бывает у Полиграфа, о любви – сразу к двум девушкам. И завершается она оптимистичным выводом, который сегодня звучит как никогда актуально: “Вирус пройдет, а любовь остается с тобой“.

Сейчас Полиграф снимает клип “Коронавирус“, премьера которого запланирована на 27 марта. Тогда же состоится официальный релиз сингла на всех цифровых площадках.

 

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