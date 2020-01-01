Две звезды "Игры престолов" сообщили о заражении коронавирусом

Актеры Индира Варма и Кристофер Хивью заболели COVID-19.

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Британская актриса Индира Варма и норвежский актер Кристофер Хивью, известны по ролям Элларии Сэнд и Тормунда Великаньей Смерти в “Игре престолов“, заболели коронавирусом. Об этом рассказали сами артисты на своих страницах в соцсетях.

“К сожалению, сегодня я сдал положительный тест на коронавирус COVID-19. Моя семья и я самоизолируемся дома на столько, сколько потребуется. Мы в добром здравии, у меня только легкие симптомы простуды“, - написал 41-летний Кристофер в Инстаграм 17 марта.

Кристофер Хивью заболел коронавирусом Скриншот

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На следующий день после сообщения Хивью о своей болезни сообщила Варна. На своей странице в Инстаграм Варна опубликовала кадр с репетиции спектакля “Чайка“. Актриса рассказала, что сейчас она плохо себя чувствует.

“Так печально, что наши и многие другие шоу по всему миру потемнели под воздействием пандемии Covid-19. Мы надеемся скоро вернуться и призываем вас всех (и правительство) поддержать нас, когда мы это сделаем. Феникс / Чайка восстает из пепла. Я в постели с коронавирусом, и это не приятно“, - написала Варна.

Индира Варна заболела коронавирусом Скриншот

Напомним, ранее Ольга Куриленко рассказала, как лечится от коронавируса.

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