Риз Уизерспун откровенно рассказала о домогательствах в начале карьеры

Голливудская актриса призналась, что ее преследовали в подростковом возрасте.

Известная американская актриса, продюсер и звезда сериала “Утреннее шоу“ Риз Уизерспун стала героиней нового номера известного глянца Vanity Fair. Артистка снялась для обложки журнала, а также дала откровенное интервью.

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Так, на страницах глянца 43-летняя Риз рассказала, что в начале актерской карьеры столкнулась с домогательствами. В подростковом возрасте знаменитость подвергалась нападениям и преследованиям.

“Со мной случилось что-то плохое. Я подверглась нападению, преследованию. Этот мужчина не был изолирован от общества“, - поделилась актриса.

Риз Уизерспун на обложке Vanity Fair Скриншот

Кроме того, Уизерспун призналась, почему рассказала об домогательствах только после несколько десятков лет молчания.

“Недавно я попросила журналиста спросить меня об этом. Она сказала: ну, почему ты не заговорила раньше? И я подумал, что так интересно поговорить с кем-то, кто испытал эти вещи, а затем судить их за то, как они решили говорить о них. Вы рассказываете свою историю в свое время, когда вы готовы. Но стыд, который она пыталась навязать мне, был нереальным, и тогда она написала о том, насколько я эгоистична, потому что я не поднимала это раньше. 25 лет назад не было публичной расплаты, когда со мной случалось такое. Не было и форума, чтобы говорить об этом. Социальные сети создали для людей новый способ самовыражения, которого у меня не было. Это великая сила“, - призналась Уизерспун.

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