Отныне ведущего Нового канала можно будет увидеть не только на экране телевизора!

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У главного YouTube-блогера Нового канала Александра Педана появился достойный конкурент. Сергей Притула завел собственный канал и уже успел опубликовать на нем два ролика.

– Ідея була вже давно, проте ніяк руки не доходили, – рассказывает Сергей Новому каналу. – І ось трапився карантин. Який одним махом зарубав усі гастролі (частину концертів перенесено на квітень-травень, частину скасовано), а також усі зйомки на Новому. Вільного часу тепер вдосталь. А просто так сидіти вдома – нецікаво. Тому озброївся телефоном, креативом, азами монтажу і... вуаля, створив власний канал.

Сергей Притула завел канал на YouTube Пресс-служба

– Буду викладати туди відео, які підійматимуть людям настрій, – поделился Притула. – Зрештою, іноді є якийсь пласт думок, що потребує запису довгого відео. На Facebook люди не дуже полюблять довгі відоси. То чого думкам пропадати (улыбается).

Ведущий рассказал, какой именно контент планирует создавать для своих подписчиков.

Кроме познавательно-развлекательной миссии Сергей преследует благотворительные цели.

– Окрім цього я ще зареєструвався на Патреоні, це платформа для збору донатів, – рассказал ведущий Нового канала. – У мене завжди на горизонті є якісь проекти для волонтерства невійськового характеру. Але обмаль ресурсів. Тому з людською допомогою буду робити ще якісь хороші справи. Підписуйтеся, допомагайте, і будемо міняти світ на краще разом!

А еще вы можете увидеть Сергея Притулу каждую среду в новых выпусках шоу «СуперИнтуиция» на Новом канале.



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