Сергей Притула завел канал на YouTube
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У главного YouTube-блогера Нового канала Александра Педана появился достойный конкурент. Сергей Притула завел собственный канал и уже успел опубликовать на нем два ролика.
– Ідея була вже давно, проте ніяк руки не доходили, – рассказывает Сергей Новому каналу. – І ось трапився карантин. Який одним махом зарубав усі гастролі (частину концертів перенесено на квітень-травень, частину скасовано), а також усі зйомки на Новому. Вільного часу тепер вдосталь. А просто так сидіти вдома – нецікаво. Тому озброївся телефоном, креативом, азами монтажу і... вуаля, створив власний канал.
Ведущий рассказал, какой именно контент планирует создавать для своих подписчиков.
– Буду викладати туди відео, які підійматимуть людям настрій, – поделился Притула. – Зрештою, іноді є якийсь пласт думок, що потребує запису довгого відео. На Facebook люди не дуже полюблять довгі відоси. То чого думкам пропадати (улыбается).
Кроме познавательно-развлекательной миссии Сергей преследует благотворительные цели.
– Окрім цього я ще зареєструвався на Патреоні, це платформа для збору донатів, – рассказал ведущий Нового канала. – У мене завжди на горизонті є якісь проекти для волонтерства невійськового характеру. Але обмаль ресурсів. Тому з людською допомогою буду робити ще якісь хороші справи. Підписуйтеся, допомагайте, і будемо міняти світ на краще разом!
А еще вы можете увидеть Сергея Притулу каждую среду в новых выпусках шоу «СуперИнтуиция» на Новом канале.
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