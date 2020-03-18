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Сергей Притула завел канал на YouTube

Комментариев: 2
Отныне ведущего Нового канала можно будет увидеть не только на экране телевизора!
Сергей Притула завел канал на YouTube
Сергей Притула завел канал на YouTube
Пресс-служба

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У главного YouTube-блогера Нового канала Александра Педана появился достойный конкурент. Сергей Притула завел собственный канал и уже успел опубликовать на нем два ролика.

– Ідея була вже давно, проте ніяк руки не доходили, – рассказывает Сергей Новому каналу. – І ось трапився карантин. Який одним махом зарубав усі гастролі (частину концертів перенесено на квітень-травень, частину скасовано), а також усі зйомки на Новому. Вільного часу тепер вдосталь. А просто так сидіти вдома – нецікаво. Тому озброївся телефоном, креативом, азами монтажу і... вуаля, створив власний канал.

Сергей Притула завел канал на YouTube
Сергей Притула завел канал на YouTube
Пресс-служба

Ведущий рассказал, какой именно контент планирует создавать для своих подписчиков.

– Буду викладати туди відео, які підійматимуть людям настрій, – поделился Притула. – Зрештою, іноді є якийсь пласт думок, що потребує запису довгого відео. На Facebook люди не дуже полюблять довгі відоси. То чого думкам пропадати (улыбается).

Кроме познавательно-развлекательной миссии Сергей преследует благотворительные цели.

– Окрім цього я ще зареєструвався на Патреоні, це платформа для збору донатів, – рассказал ведущий Нового канала. – У мене завжди на горизонті є якісь проекти для волонтерства невійськового характеру. Але обмаль ресурсів. Тому з людською допомогою буду робити ще якісь хороші справи. Підписуйтеся, допомагайте, і будемо міняти світ на краще разом!

А еще вы можете увидеть Сергея Притулу каждую среду в новых выпусках шоу «СуперИнтуиция» на Новом канале.

Ранее мы писали, чем звезды занимаются на карантине.

 

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Теги: Сергей Притула, новый канал
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  18.03.2020, 19:25
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гость
Прытула - рагуль тупорылый!
гость  (аноним)  18.03.2020, 19:07
Оценка:  0
гость
селюк прітула завьолї канала на ютУбе! пипец! и что чушка там будет показувать? Ті ж ниче не умеешь кроме как продаваться и баб старіх трахать !
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