ТОП-3 фильма для просмотра на карантине от певицы Джамалы
Известная украинская певица, победительница “Евровидения 2020“ Джамала порадовала поклонников яркими фотографиями в соцсети.
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На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала подборку весенним снимков, где она позирует без макияжа посреди тюльпанов. В описании к кадрам Джамала рассказала, какие фильмы можно посмотреть во время карантина.
“А сегодня в рубрике #покаспитвашмалыш, а вы сидите на карантине (что правильно!), такие фильмы:
🎬 Офицер и шпион
🎬 Дело Ричарда Джуэлла
🎬 Форд против Феррари
Эти фильмы основаны на реальных событиях. Все они о справедливости и о том, что время расставляет все на свои места!“, - написала певица.
Ранее Джамала показала, как проводит время с мужем и сыном во время карантина.
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