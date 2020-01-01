ТОП-3 фильма для просмотра на карантине от певицы Джамалы

Джамала похвасталась весенней фотосессией и подсказала, какие фильмы посмотреть во время карантина.

Известная украинская певица, победительница “Евровидения 2020“ Джамала порадовала поклонников яркими фотографиями в соцсети.

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На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала подборку весенним снимков, где она позирует без макияжа посреди тюльпанов. В описании к кадрам Джамала рассказала, какие фильмы можно посмотреть во время карантина.

“А сегодня в рубрике #покаспитвашмалыш, а вы сидите на карантине (что правильно!), такие фильмы:

🎬 Офицер и шпион

🎬 Дело Ричарда Джуэлла

🎬 Форд против Феррари

Эти фильмы основаны на реальных событиях. Все они о справедливости и о том, что время расставляет все на свои места!“, - написала певица.

Джамала Скриншот

Джамала Скриншот

Джамала Скриншот

Джамала Скриншот

Джамала Скриншот

Джамала Скриншот

Джамала Скриншот

Джамала Скриншот

Джамала Скриншот

Ранее Джамала показала, как проводит время с мужем и сыном во время карантина.

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