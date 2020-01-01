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ТОП-3 фильма для просмотра на карантине от певицы Джамалы

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Джамала похвасталась весенней фотосессией и подсказала, какие фильмы посмотреть во время карантина.
ТОП-3 фильма для просмотра на карантине от певицы Джамалы
ТОП-3 фильма для просмотра на карантине от певицы Джамалы
instagram.com/jamalajaaa

Известная украинская певица, победительница “Евровидения 2020“ Джамала порадовала поклонников яркими фотографиями в соцсети.

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На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала подборку весенним снимков, где она позирует без макияжа посреди тюльпанов. В описании к кадрам Джамала рассказала, какие фильмы можно посмотреть во время карантина.

“А сегодня в рубрике #покаспитвашмалыш, а вы сидите на карантине (что правильно!), такие фильмы:
🎬 Офицер и шпион
🎬 Дело Ричарда Джуэлла
🎬 Форд против Феррари
Эти фильмы основаны на реальных событиях. Все они о справедливости и о том, что время расставляет все на свои места!“, - написала певица.

Джамала
Джамала
Скриншот

Джамала
Джамала
Скриншот

Джамала
Джамала
Скриншот

Джамала
Джамала
Скриншот

Джамала
Джамала
Скриншот

Джамала
Джамала
Скриншот

Джамала
Джамала
Скриншот

Джамала
Джамала
Скриншот

Джамала
Джамала
Скриншот

Ранее Джамала показала, как проводит время с мужем и сыном во время карантина.

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Теги: Джамала, фильмы
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Источник: Ivona bigmir)net

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