Премьеру самого ожидаемого фильма от Marvel перенесли - СМИ

Супергеройский фильм "Черная вдова" перенесли из-за коронавируса.

Премьеру одной из самых ожидаемых картин 2020 года “Черная вдова“ перенесли. Кинокомпания Disney вынуждена была принять такое решение из-за быстрого распространения нового коронавируса COVID-19.

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Как пишет издание The Hollywood Reporter, Regal Cinemas и AMC Theatres заявили, что в США все кинотеатры будут закрыты на 6-12 недель. Таким образом, фанаты киновселенной Marvel не смогут увидеть фильм о Наташе Романофф 1 мая, как планировалось ранее. Новая дата начала мирового проката “Черной вдовы“ пока не назначена.

Смотрите официальный трейлер “Черной вдовы“:

Ранее сообщалось, что Премьеру фильма “Форсаж 9“ отложили на год из-за коронавируса.

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