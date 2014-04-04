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Премьеру самого ожидаемого фильма от Marvel перенесли - СМИ

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Супергеройский фильм "Черная вдова" перенесли из-за коронавируса.
Премьеру самого ожидаемого фильма от Marvel перенесли - СМИ
Премьеру самого ожидаемого фильма от Marvel перенесли - СМИ
facebook.com/blackwidow

Премьеру одной из самых ожидаемых картин 2020 года “Черная вдова“ перенесли. Кинокомпания Disney вынуждена была принять такое решение из-за быстрого распространения нового коронавируса COVID-19.

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Как пишет издание The Hollywood Reporter, Regal Cinemas и AMC Theatres заявили, что в США все кинотеатры будут закрыты на 6-12 недель. Таким образом, фанаты киновселенной Marvel не смогут увидеть фильм о Наташе Романофф 1 мая, как планировалось ранее. Новая дата начала мирового проката “Черной вдовы“ пока не назначена.

Смотрите официальный трейлер “Черной вдовы“:

Ранее сообщалось, что Премьеру фильма “Форсаж 9“ отложили на год из-за коронавируса.

 

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Теги: черная вдова
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Источник: Ivona bigmir)net

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