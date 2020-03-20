Не пропусти третий выпуск юбилейного десятого сезона реалити "Холостяк"!

"Холостяк-10": Где и когда смотреть третий выпуск instagram.com/holostyakstb

В пятницу, 20 марта в 19:00 в эфире телеканала СТБ покажут третий выпуск юбилейного десятого сезона романтического шоу “Холостяк“.

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В предыдущем эфире главный герой, пилот и владелец летной школы в Майами Макс Михайлюк провел первые свидания на проекте, по результатам которых шоу покинули три участницы - Лера, Лея и Елена. А участие в шоу продолжили тринадцать конкурсанток.

Участницы "Холостяка-10" instagram.com/holostyakstb

Уже известно, что в новом выпуске Дана внезапно явится к Максу домой. Также на индивидуальное свидание с Холостяком пойдет Даша. Вместе с Максом девушка будет учится кататься на коньках.

Как прошел второй выпуск “Холостяка-10“ можно посмотреть здесь.

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