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"Холостяк-10": Где и когда смотреть третий выпуск

Спецтема: ТВ и телешоу
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Не пропусти третий выпуск юбилейного десятого сезона реалити "Холостяк"!
"Холостяк-10": Где и когда смотреть третий выпуск
"Холостяк-10": Где и когда смотреть третий выпуск
instagram.com/holostyakstb

В пятницу, 20 марта в 19:00 в эфире телеканала СТБ покажут третий выпуск юбилейного десятого сезона романтического шоу “Холостяк“.

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В предыдущем эфире главный герой, пилот и владелец летной школы в Майами Макс Михайлюк провел первые свидания на проекте, по результатам которых шоу покинули три участницы - Лера, Лея и Елена. А участие в шоу продолжили тринадцать конкурсанток.

Участницы
Участницы "Холостяка-10"
instagram.com/holostyakstb

Уже известно, что в новом выпуске Дана внезапно явится к Максу домой. Также на индивидуальное свидание с Холостяком пойдет Даша. Вместе с Максом девушка будет учится кататься на коньках.

Как прошел второй выпуск “Холостяка-10“ можно посмотреть здесь.

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Источник: Ivona bigmir)net

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