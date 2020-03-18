Вика #Синяк Кошутина рассказала о сексуальных домогательствах лучшего друга .

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О 19-летней участнице реалити Нового канала «Від пацанки до панянки» можно коротко сказать: ни стыда, ни совести. Она не стесняется прогуляться голой по городу или показать грудь незнакомцу. «Пацанка» считает, что развратной ее сделало пережитое сексуальное насилие в детстве. О нем она вспомнила на испытании «звонок из прошлого», где девушкам звонили их насильники.



Участница "Від пацанки до панянки" в детстве стала жертвой малолетнего педофила Пресс-служба

– Мне было 7 лет. А моему другу – 13 или 14, – плачет Вика. – Он играл со мной в фантики. На них писал ужасные, развратные вещи. Например, раздеться, потрогать его интимные органы или заняться с ним оральным сексом. Я говорила, что не хочу этого делать. Насилие продолжалось очень долго, лет до 10. Рассказывала тогда об этом маме и бабушке, но мне никто не верил. Больно от того, что мама считала меня вруньей. Хочется верить, что я была единственным ребенком, которому этот человек смог причинит вред. Ведь он сломал мне психику. Возможно, я была бы другой сейчас, если бы не он.

А в 15 лет Вику Кошутину силой лишили невинности на вечеринке. С тех пор она начала вести беспорядочную половую жизнь.

Сможет ли девушка отпустить свои травмы и изменить манеру поведения – смотрите каждый понедельник в 19:00 на Новом канале в реалити «Від пацанки до панянки».

Ранее мы писали, что “пацанкам“ организовали занятия по интимному фитнесу.

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