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Голливудская звезда Эмма Стоун перенесла свадьбу из-за коронавируса - СМИ

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Эмма Стоун и Дэйв Маккари отложили свадьбу из-за пандемии COVID-19.
Голливудская звезда Эмма Стоун перенесла свадьбу из-за коронавируса - СМИ
Голливудская звезда Эмма Стоун перенесла свадьбу из-за коронавируса - СМИ
Getty images

Голливудская актриса, обладательница Оскара за роль Мии Долан в “Ла-Ла-Ленде“, Эмма Стоун отложила свою свадьбу с режиссером шоу “Saturday Night Live“ Дэйвом Маккари. Об этом пишет The Daily Mail.

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Как сообщает издание, причиной такого решения пары стала пандемия коронавируса. Эмма и Дэйв приняли решение перенести церемонию, чтобы не подвергать близких опасности. Новую дату торжества влюбленные пока не назначили.

Отметим, что Стоун и Маккари объявили о помолвке в начале декабря прошлого года. А свадьба пары должна была пройти уже в эти выходные - 21-22 марта.

Эмма Стоун и Дэйв Маккари
Эмма Стоун и Дэйв Маккари
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Ранее сообщалось, что Джуд Лоу и Филиппа Коэн ждут первенца.

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Теги: Эмма Стоун, Дэйв МакКари
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Источник: Ivona bigmir)net

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