Кашель и температура: Солиста "Друга ріка" госпитализировали после поездки в Италию

Валерий Харчишин попал в больницу в Белой Церкви, где ему диагностировали пневмонию .

Кашель и температура: Солист "Друга ріка" попал в больницу после поездки в Италию facebook.com/valeriy.kharchyshyn

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Фронтмен группы “Друга ріка“ Валерий Харчишин попал в больницу после поездки в Италию. Об этом музыкант написал в своем Инстаграм. Харчишин начал длинный эмоциональный пост, пребывая в больнице в Белой Церкви, куда его привезли по скорой. Валерий отметил, что обратился к медикам, поскольку у него была высокая температура и кашель.

Лежу в Белой Церкви - смотрю на белую церковь, или как правильно паниковать, когда твой мозг пленил коронавирус ... Я один из тех, кто оказался в группе риска, вернувшись из Италии в период вспышки эпидемии и впоследствии почувствовал все симптомы вируса, описанного в анамнезе COVID-19. Обследование и госпитализация является вынужденным, а не обязательным шагом и стала для меня единственной опцией, так как в “багажнике“: сухой кашель, одышка, температура, высокое давление, контакты с потенциально зараженными в итальянской больнице, посещения аэропортов в Милане, Риме, Турине, Праге и путешествие за рулем из Ломбардии в Лигурию с остановками в людных местах. Скажу вам, что я абсолютно адекватно отношусь к карантину и соответствующей гигиены, - написал артист.

В своей публикации артист подробно описал все неудобства, с которыми столкнулся как пациент с подозрением на коронавирус - и отметил, что чиновники, утвердившие такой порядок обследования и тестирования, явно не на своем месте.

Завершил пост Харчишин уже в киевской больнице, где сейчас лечится от односторонней пневмонии, которую ему диагностировали рентгеном.

Валерий обратился к украинцам с просьбой не паниковать и не терять здравого ума.

Пожалуйста, не теряйте ума, но придерживайтесь банальных средств гигиены и самокарантина, вместо того чтобы бегать по магазинам, уничтожая годовые запасы масок, экспресс-тестов, гречихи батареек и туалетной бумаги, если, конечно, вы его не собираетесь есть для профилактики.

Говорят - помогает только хорватского и черногорского образца! Будьте здоровы! Берегите себя и близких! - написал артист.

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