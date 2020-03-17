Супермодель не успела добраться домой из-за отмены стыковочного рейса.

"Заберите нас отсюда!": Алла Костромичева не может вернуться в Украину Пресс-служба

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Ведущая модельного реалити «Топ-модель по-украински» на Новом канале Алла Костромичева не может прилететь в Украину из Германии из-за карантина и чрезвычайного положения, которое ввели в этих странах.

Супермодель пыталась добраться в Украину из Нью-Йорка, но ее стыковочный рейс отменили как раз за несколько часов до того, как Украина закрыла воздушное пространство.

— Куча рейсов, которые должны были прилететь в Украину до полуночи 17 марта (именно в полночь страна закрыла границы, – прим. ред.), так и не вылетели, — жалуется ведущая. — Наш рейс отменили, и мы застряли в Мюнхене. Украина закрыла воздушное пространство, а в Германии введено чрезвычайное положение, закрываются все отели. Людям, у которых была всего лишь одна ночь, чтобы добраться домой, завтра уже некуда идти.

По словам Аллы Костромичевой, стыковочный рейс по непонятным причинам отменили еще до полуночи:

— Со своей стороны мы выполнили все обязательства по въезду в страну до полуночи, у нас были куплены билеты. Это ненормально, что рейс отменили в то время, когда Украина еще разрешала полеты. Теперь мы оказались на улице с чемоданами.

"Заберите нас отсюда!": Алла Костромичева не может вернуться в Украину Пресс-служба

— С помощью команды проекта «Топ-модель по-украински» холдинга StarLightMedia я сразу же напрямую связалась с консулом. Списки «застрявших» уже отправили в Украину. Со своей стороны в Мюнхене сделали все, что могли, — говорит Алла. — Теперь нужно, чтобы в Киеве кто-то принял решение об отправке за нами самолета, вот и все. Очень надеемся, что скоро проблема решится.

В консульстве Украины в Германии уже сформировали список украинцев, которые находятся в Мюнхене. Туда входит 250 человек. Теперь все они ждут решения из Киева — пока непонятно, когда и как людей смогут доставить на родину.

На одну ночь ведущей Нового канала предоставили гостиницу в Мюнхене. Идти дальше ей некуда, поэтому она обратилась к украинским властям:

— Мы готовы отсидеть две недели дома на карантине и выполнить все условия. Но заберите нас отсюда!

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