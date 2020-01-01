Певица MamaRika тайно вышла замуж (фото, видео)

MamaRika презентовала новый клип "Maemo" и поделилась деталями свадьбы с Сергеем Середой.

“Ценить тех, кто рядом“, – главный посыл нового трека MamaRika “Maemo“, который вышел вместе с клипом-признанием: певица наконец вышла замуж за Сергея Середу!

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Свадьба состоялась в режиме полной секретности, потому что пара приняла решение, что это событие только для них двоих.

- Мы решили скрыться ото всех и сбежать на остров. Это было принципиально важно для того, чтобы нас ничто не отвлекало и мы принадлежали только друг другу, - объясняет MamaRika.

Церемония прошла на пустынном пляже острова Панган (Таиланд). Из присутствующих был только местный тайский житель, который провел таинство обмена клятвами.

- Все прошло очень романтично и очень интимно, я прорыдала всю церемонию, - откровенничает певица. – После этого мы очень сблизились и наши отношения стали еще более трепетными и возвышенными. Пришло осознание, что нужно беречь этот дар, который нам подарил Бог.

Свадьба MamaRika и Сергея Середы Евгений Ефанов

Свадьба MamaRika и Сергея Середы Евгений Ефанов

Свадьба MamaRika и Сергея Середы Евгений Ефанов

Свадьба MamaRika и Сергея Середы Евгений Ефанов

На невесте было белое кружевное платье в стиле бохо от итальянского бренда Tina Valerdi, а на женихе – легкий льняной костюм. Оба провели церемонию и обменялись клятвами вечной любви, стоя босиком на белоснежном песке на берегу Сиамского залива.

Свадьба MamaRika и Сергея Середы Евгений Ефанов

Свадьба MamaRika и Сергея Середы Евгений Ефанов

Свадьба MamaRika и Сергея Середы Евгений Ефанов

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Съемки клипа прошли в формате абсолютной спонтанности: по счастливому стечению обстоятельств молодожены узнали, что в то же время в Таиланде будут отдыхать их друзья, которые и выступили режиссерами, операторами и стилистами – Максим Дорошенко и Яна Лескова.

- Нашей маленькой, но очень продуктивной командой, мы в произвольной форме искали локации и съемки проходили без отрыва от медового месяца. Вся магия клипа была в том, что, по сути, ребята просто подглядывали за нами, поэтому все выглядит максимально органично. Мы не пытались быть кем-то и играть роли, поэтому видео вышло таким романтичным и личным. А песня “Maemo“ появилась задолго до свадьбы и она стала предвестником нашей церемонии и мы поняли, что все неслучайно, - рассказывает певица.

Свадьба MamaRika и Сергея Середы Евгений Ефанов

Свадьба MamaRika и Сергея Середы Евгений Ефанов

Свадьба MamaRika и Сергея Середы Евгений Ефанов

Свадьба MamaRika и Сергея Середы Евгений Ефанов

Главный месседж песни, по словам самой MamaRika: “Мы должны ценить то, что у нас есть в данный момент, и беречь это. А главное – людей рядом“.

- А когда вы досмотрите клип до конца, то увидите небольшую “пасхалочку“ - реальный кадр с нашей свадьбы!

MamaRika - Maemo: смотреть клип онлайн

Ранее певица MamaRika похвасталась фигурой в купальнике.

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