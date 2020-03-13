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Меган Маркл снова отказалась от карьеры актрисы - СМИ

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Супруга принца Гарри больше не хочет сниматься в кино.
Меган Маркл снова отказалась от карьеры актрисы - СМИ
Меган Маркл снова отказалась от карьеры актрисы - СМИ
Getty images

Жена британского принца Гарри, бывшая звезда сериала “Форс-мажоры“ Меган Маркл не планирует возвращаться в кино. Об этом пишет Pagesix со ссылкой на собственные источники.

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Так, по данным издания, Меган не будет сниматься в фильмах Marvel и озвучивать картины Disney. Однако герцогиня с большей вероятностью может преступить к созданию собственной производственной компании.

“Меган абсолютно не заинтересована в том, чтобы снова играть. Она не собирается быть героем Marvel или принцессой Диснея - ничего из этого. Это полностью сфабриковано и полностью противоречит их планам“, - сообщил источник.

Также в публикации отмечается, что пара близка к подписанию соглашения с Netflix о создании собственной производственной компании. Издание пишет, что это будет многомиллионная сделка, похожая на контракт Netflix с Бараком и Мишель Обама.

Ранее сообщалось, что герцоги Сассексие в последний раз вышли в свет в компании королевской семьи.

 

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Теги: Меган Маркл
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Источник: Ivona bigmir)net

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