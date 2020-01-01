Криштиану Роналду переоборудует свои гостиницы в Португалии под больницы

Футболист поможет бороться с эпидемией коронавируса у себя на родине.

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Футболист Ювентуса Криштиану Роналду поможет бороться с эпидемией коронавируса в Португалии. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Роналду решил переоборудовать сеть своих гостиниц под больницы для людей с вирусом. Португалец также будет платить врачам и персоналу за уход за зараженными пациентами.

На данный момент в Португалии 169 случаев заражения коронавирусом, выздоровевших – двое, летальных исходов в стране нет.

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