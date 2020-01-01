Криштиану Роналду переоборудует свои гостиницы в Португалии под больницы
Футболист поможет бороться с эпидемией коронавируса у себя на родине.
Читай также: Наталья Могилевская рассказала о своем отношении к коронавирусу
Футболист Ювентуса Криштиану Роналду поможет бороться с эпидемией коронавируса в Португалии. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Роналду решил переоборудовать сеть своих гостиниц под больницы для людей с вирусом. Португалец также будет платить врачам и персоналу за уход за зараженными пациентами.
На данный момент в Португалии 169 случаев заражения коронавирусом, выздоровевших – двое, летальных исходов в стране нет.
Ранее мы писали, что Хайди Клум сделала тест на коронавирус и ждет результатов.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил