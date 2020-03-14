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Дарья Квиткова высказалась о коронавирусе

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Невеста Никиты Добрынина не боится вируса.
Дарья Квиткова высказалась о коронавирусе
Дарья Квиткова высказалась о коронавирусе
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Дарья Квиткова выразила собственное отношение к коронавирусу. Девушка считает его безопаснее обычного гриппа.

Сейчас невеста “холостяка“ Никиты Добрынина находится в Майами и уверяет, что в городе все спокойно. По словам Даши, люди не запасаются продуктами и не скупают вещи первой необходимости, но при этом помнят об элементарных мерах безопасности и заботятся о своем здоровье.

Квиткова подчеркнула, что, несмотря на свой взрывной характер, относится к проблеме вируса со здравым смыслом. Она отметила, что, согласно статистике, подавляющее большинство больных выздоравливает без специального лечения.

Учитывая все факты, я думаю, что короновирус безопаснее обычного гриппа, который из года в год гуляет по миру и, в зависимости от мутаций, снова и снова убивает тысячи или даже десятки тысяч людей, – написала Даша.

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Накануне Никита Добрынин назвал причины расставания с первой женой.

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Теги: Даша Квиткова, коронавирус
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гость  (аноним)  14.03.2020, 20:08
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А дебилы вообще ничего не бояться!
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