Дарья Квиткова высказалась о коронавирусе

Невеста Никиты Добрынина не боится вируса.

Читай также: Даша Квиткова поделилась первыми подробностями свадьбы

Дарья Квиткова выразила собственное отношение к коронавирусу. Девушка считает его безопаснее обычного гриппа.

Сейчас невеста “холостяка“ Никиты Добрынина находится в Майами и уверяет, что в городе все спокойно. По словам Даши, люди не запасаются продуктами и не скупают вещи первой необходимости, но при этом помнят об элементарных мерах безопасности и заботятся о своем здоровье.

Квиткова подчеркнула, что, несмотря на свой взрывной характер, относится к проблеме вируса со здравым смыслом. Она отметила, что, согласно статистике, подавляющее большинство больных выздоравливает без специального лечения.

Учитывая все факты, я думаю, что короновирус безопаснее обычного гриппа, который из года в год гуляет по миру и, в зависимости от мутаций, снова и снова убивает тысячи или даже десятки тысяч людей, – написала Даша.

Instagram

Накануне Никита Добрынин назвал причины расставания с первой женой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​