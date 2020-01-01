Джуд Лоу и Филиппа Коэн ждут первенца
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47-летний британский актер Джуд Лоу скоро вновь станет отцом. Супруга звезды “Молодого папы“ 32-летняя Филиппа Коэн ждет ребенка. Об этом стало известно благодаря фото папарацци.
Слухи о беременности Филиппы ходили еще с января, но звездная пара их не комментировала. Теперь достоверно известно, что влюбленные ждут малыша.
На кадрах видно округлившийся живот Филиппы Коэн.
Для супруги актера малыш станет первенцем. Сам Джуд уже опытный папа: у него пятеро детей. С Филиппой он сыграл свадьбу в апреле прошлого года.
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