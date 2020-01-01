Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Джуд Лоу и Филиппа Коэн ждут первенца

Комментариев: 0
Для актера это будет шестой ребенок.
Джуд Лоу и Филиппа Коэн
Джуд Лоу и Филиппа Коэн
ivona)bigmir.net

Читай также: В ООН дали рекомендации беременным женщинам по поводу коронавируса

47-летний британский актер Джуд Лоу скоро вновь станет отцом. Супруга звезды “Молодого папы“ 32-летняя Филиппа Коэн ждет ребенка. Об этом стало известно благодаря фото папарацци.

Слухи о беременности Филиппы ходили еще с января, но звездная пара их не комментировала. Теперь достоверно известно, что влюбленные ждут малыша.

На кадрах видно округлившийся живот Филиппы Коэн.

Для супруги актера малыш станет первенцем. Сам Джуд уже опытный папа: у него пятеро детей. С Филиппой он сыграл свадьбу в апреле прошлого года.

Ранее экс-супруга Владимира Остапчука рассказала, как Евровидение изменило ее брак.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Джуд Лоу, Филиппа Коэн, беременность, актер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь