Джуд Лоу и Филиппа Коэн ждут первенца

Для актера это будет шестой ребенок.

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47-летний британский актер Джуд Лоу скоро вновь станет отцом. Супруга звезды “Молодого папы“ 32-летняя Филиппа Коэн ждет ребенка. Об этом стало известно благодаря фото папарацци.

Слухи о беременности Филиппы ходили еще с января, но звездная пара их не комментировала. Теперь достоверно известно, что влюбленные ждут малыша.

На кадрах видно округлившийся живот Филиппы Коэн.

Для супруги актера малыш станет первенцем. Сам Джуд уже опытный папа: у него пятеро детей. С Филиппой он сыграл свадьбу в апреле прошлого года.

Ранее экс-супруга Владимира Остапчука рассказала, как Евровидение изменило ее брак.

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