В новом "Рассмеши комика" Ткач заменил Ласточкина, а среди первых участников – футболист Федецкий

Не пропустите первый выпуск уже в эту субботу, в 18:30, на «1+1».

Читай также: “Холостяк-10“: Где и когда смотреть второй выпуск онлайн

Уже завтра на «1+1» состоится грандиозная премьера нового сезона проекта «Рассмеши комика». Напомним, что в этом юбилейном сезоне кресло судьи рядом с Евгением Кошевым заняла эпатажная украинская артистка Оля Полякова. После первых съемок она поделилась своими впечатлениями от нового опыта:

Мы уже выяснили, что наиболее бурные эмоции у меня вызывают шутки над артистами и на тему груди, - улыбается Оля. - Что касается Евгения, на самом деле нас с ним хотели рассадить еще во время «Лиги Смеха». Потому что нам с ним все время весело и прикольно даже без шоу. Я давно знаю, как смешно и прикольно сидеть рядом с Кошевым.

А вот по словам Евгения Кошевого, его новая партнерша намного строже его.

На самом деле, Оля такая стальная, ее пробить на улыбку очень непросто. Даже я этого не ожидал, - говорит Кошевой.

Кстати, новым ведущим шоу «Рассмеши комика» вместо Игоря Ласточкина стал Юрий Ткач, который до этого уже побывал в роли судьи этого проекта.

Напоминаем, новый сезон шоу «Рассмеши комика» будет выходить не просто в развлекательном, но и социально направленном формате. Так, юмористы объединяются в команды, представляя конкретный город, а деньги за смех судей они будут тратить на реализацию социального проекта своего населенного пункта. Если участникам не удастся рассмешить звездных комиков, они будут вынуждены реализовать социальный проект, ради которого пришли на шоу, выложив деньги из собственных карманов.

Участниками нового сезона станут известные юмористы, актеры, участники stand-up проектов и популярные медийные личности, которые будут представлять такие города: Житомир, Сумы, Харьков, Киев, Ивано-Франковск, Кривой Рог, Львов и Хмельницкий.

В первом выпуске играть команда из города Львова. Одним из участников которой стал известный футболист Артем Федецкий. В «Рассмеши комика» он выступит в формате стенд-ап: «Я - Артем Федецкий. Я бывший игрок сборной Украины, футбольного клуба Днепр, Карпаты и официального представительства Бразилии в Украине, Шахтера. Когда я играл в донецком «Шахтере», там была традиция. Маленьких и некрасивых мальчиков, сбрасывали ... в аренду в ФК «Мариуполь».

Ранее мы писали, кто победил в вокальных боях “Голоса страны“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.