Второй выпуск романтического реалити «Холостяк» сегодня, 13 марта в 19:00, на СТБ.

Откровения девушек и спонтанное свидание: что мы увидим во 2 выпуске "Холостяка" пресс-служба

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Во втором выпуске романтического реалити "Холостяк" на СТБ пилот Макс Михайлюк пригласит на первое индивидуальное свидание Наташу. Во время этой встречи у пары появится возможность узнать друг о друге значительно больше – для этого им предстоит пройти ряд испытаний.

Тема спонтанности останется ключевой в общении Макса и Наташи.

С помощью Гриши я подготовил максимально спонтанное свидание, – скажет Холостяк.

Откровения девушек и спонтанное свидание: что мы увидим во 2 выпуске "Холостяка" пресс-служба

В одном из торговых центров паре предстоит пройти несколько испытаний за ограниченное количество времени, а именно: подобрать одежду для свидания друг с другом, а также позаботиться о совместном времяпровождении. Но делать это Макс и Наташа будет порознь. Задача каждого из них – оперативно принимать решения, которые потом отразятся на дальнейшем вечере. Выбор девушки откровенно удивит Холостяка, ведь появится она перед ним не в вечернем наряде, а в крайне необычном образе! Оценит ли Макс выбор Наташи? И сойдутся ли интересы пары?

Кроме того, ведущий проекта Григорий Решетник предложит девушкам погрузиться в мир эмоциональных тонкостей. Каждая участница будет по очереди тянуть бумажку с названием той или иной эмоции и вспоминать случаи в своих отношениях, когда она переживала это ощущение.

Я люблю такие игры – это возможность узнать лучше других, – честно признается одна из девушек.

Откровения девушек и спонтанное свидание: что мы увидим во 2 выпуске "Холостяка" пресс-служба

Откровенность другой холостячки просто ошеломит! Окажется, что эта девушка столкнулась с рукоприкладством и агрессией со стороны молодого человека. Кто же именно?

Еще один неожиданный поворот второго выпуска – смелый поступок Даны. Девушка пишет эротическую поэзию. И обратить внимание Холостяка она вновь решит своим стихом.

Я надеюсь, что мою открытку Макс не оставит без внимания и ответа, – скажет она.

Но не смутит ли Макса откровенное послание Даны? И какой будет его реакция на такой смелый жест девушки?

Откровения девушек и спонтанное свидание: что мы увидим во 2 выпуске "Холостяка" пресс-служба

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