Популярный дуэт Kadnay выпустил новый трек "Santiago" - видео

Слушай музыкальную новинку от двукратных участников украинского Нацотбора на "Евровидение"!

Участник национальных отборов Украины на “Евровидение“ в 2017 и 2018 годах, популярная группа Kadnay представила свежий трек под названием “Santiago“.

Читай также: “Не считаем себя инди-группой, а нам дают за это награды“ - Интервью с Kadnay

Презентация нового сингла Дмитрия Кадная и Фила Коляденко состоялась в пятницу, 13 марта, на официальном YouTube-канале коллектива.

Kadnay - Santiago: слушать песню онлайн

Ранее Группа Kadnay презентовала горячий клип “Disco Girl“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.