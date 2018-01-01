Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Популярный дуэт Kadnay выпустил новый трек "Santiago" - видео

Комментариев: 0
Слушай музыкальную новинку от двукратных участников украинского Нацотбора на "Евровидение"!
Популярный дуэт Kadnay выпустил новый трек "Santiago" - видео
Популярный дуэт Kadnay выпустил новый трек "Santiago" - видео
facebook.com/kadnayofficial

Участник национальных отборов Украины на “Евровидение“ в 2017 и 2018 годах, популярная группа Kadnay представила свежий трек под названием “Santiago“.

Читай также: “Не считаем себя инди-группой, а нам дают за это награды“ - Интервью с Kadnay

Презентация нового сингла Дмитрия Кадная и Фила Коляденко состоялась в пятницу, 13 марта, на официальном YouTube-канале коллектива.

Kadnay - Santiago: слушать песню онлайн

Ранее Группа Kadnay презентовала горячий клип “Disco Girl“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: KADNAY
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь