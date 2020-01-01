"Форсаж 9": Премьеру фильма отложили на год из-за коронавируса

Поклонники франшизы “Форсаж“ не смогут увидеть девятую часть фильма в мае 2020 года. Компания Universal Studios вынуждена была перенести премьеру картины из-за быстрого распространения нового коронавируса COVID-19.

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Так, “Форсаж 9“ выйдет в кинопрокат только через год. Об этом сообщили создатели фильма на официальной странице киносаги в Facebook. В публикации отмечается, что первый показ картины состоится 2 апреля 2021 года в странах Северной Америки.

“Мы чувствуем всю вашу любовь и ожидание следующей части нашей саги. Вот почему особенно сложно сообщить вам, что мы должны перенести дату выхода фильма. Стало ясно, что все наши фанаты по всему миру не смогут увидеть фильм в мае этого года. Мы переносим глобальную дату выпуска на апрель 2021 года, а в Северной Америке - на 2 апреля“, - говорится в сообщении.

Премьеру "Форсажа 9" отложили на год Скриншот

Ранее сообщалось, что Том Хэнкс показал, как он и его жена выглядят после заражения коронавирусом.

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