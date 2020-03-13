Участница третьего сезона "Топ-модели по-украински" на Новом канале Катя Куличенко застряла в Милане.

"Люди в панике!": Тетя Мотя из ТМПУ - о жизни в Милане во время пандемии коронавируса пресс-служба

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Модель полетела в итальянскую столицу моды по контракту, но из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса, оказалась без работы. Причем домой девушку не отпускает агентство.

Как украинская модель выживает во время карантина Милане:

– Люди в панике! А это очень влияет на работу – ее отменяют, кастингов почти нет. Мне из-за вируса отменили все заказы. Это максимально ужасно – коронавирус отобрал любую возможность работать. В Милане уже был карантин, но я думала, что это фигня, и все наладится. Но нет. Мне очень обидно, что моя первая поездка в Милан получилась именно такой. Я очень эмоциональная, мне тяжело дается режим «неизвестности» и «ничего не делания», я хочу работать! Несмотря на вирус, все равно стараюсь крутиться, и уже сделала две съемки в Милане. Надеюсь, будет еще больше

"Люди в панике!": Тетя Мотя из ТМПУ - о жизни в Милане во время пандемии коронавируса пресс-служба

– Когда я прилетела, Яна (Кутишевская, – прим.ред.) предложила меня встретить. Я должна была сама найти адрес агентства, но заблудилась. Позвонила Яне и попросила помочь. Она приехала, мы долго искали нужную локацию, в итоге вместе все-таки добрались. Яна меня спасла от истерики и сна на улице (смеется). Когда только начинались разговоры о коронавирусе, мы гуляли каждый день, но потом то я болела, то Яна, а после я улетела в Париж. Вернулась и узнала, что Яна улетает спустя несколько дней домой. Так и осталась тут совсем одна.

Свободное время, которого внезапно оказалось слишком много, Катя по большей части проводила с победительницей второго сезона «Топ-модели по-украински» Яной Кутишевской, которая в тот момент тоже находилась в Милане по контракту.

А почему ты не улетела вместе с Яной?

– Из-за пандемии коронавируса агентство не отпускает нас домой. Яна просилась долго, ее кормили «завтраками», и в итоге позволили самой купить билет и улететь.

А за какие деньги ты сейчас там живешь?

– В долг. Потом должна буду отработать...

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Что ж, мы надеемся, что очень скоро пандемия коронавируса в мире пойдет на спад, отменят все карантины, и Катя сможет отработать свои заказы, отдать долги и спокойно вернуться домой в Украину.

А пока моем руки с мылом почаще и следим за новостями. Будьте здоровы!

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