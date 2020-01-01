"Рассмеши комика": Имя ведущего нового сезона

Канал 1+1 рассекретил имя нового ведущего шоу "Рассмеши комика".

Телеканал 1+1 поделился новыми деталями предстоящего сезона юмористического шоу “Рассмеши комика“. Так, стало известно имя ведущего новых выпусков проекта.

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На официальной странице канала в Инстаграм сообщается, что вместо Игоря Ласточкина новый сезон “Рассмеши комика“ будет вести бывший напарник Евгения Кошевого - Юрий Ткач. Первый выпуск обновленного шоу выйдет уже в эту субботу, 14 марта, в 18:30.

Отметим, что ранее “Квартал 95“ сообщил, что напарницей Кошевого станет известная украинская певица, актриса, ведущая, тренер проекта “Лига Смеха“ (2-5 сезоны) Оля Полякова.

"Рассмеши комика" Скриншот

Ранее сообщалось, что Евгений Кошевой подрался из-за смеха.

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