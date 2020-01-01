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"Евровидение 2020": С какой песней выступит Little Big

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Представитель России на "Евровидении 2020", группа Little Big презентовала конкурсную песню - "Uno".
"Евровидение 2020": С какой песней выступит Little Big
"Евровидение 2020": С какой песней выступит Little Big
instagram.com/littlebigband

Последняя страна-участница “Евровидения 2020“ определилась с конкурсной песней. Представитель России, группа Little Big выпустила трек “Uno“, который исполнит на сцене песенного конкурса в Роттердаме.

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Премьера композиции и яркого клипа состоялась в четверг, 12 марта, в эфире развлекательного шоу “Вечерний Ургант“. Отметим, что клип Little Big на песню “Uno“ на официальном ютуб-канале за 9 часов посмотрели уже более 803 тысяч пользователей Сети.

Ранее солист Little Big прокомментировал участие в “Евровидении 2020“.

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Теги: Little Big, Евровидение 2020
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Источник: Ivona bigmir)net

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