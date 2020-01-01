"Евровидение 2020": Роттердам не будет отменять конкурс из-за коронавируса - СМИ

Роттердам пока не планирует отменять или переносить "Евровидение 2020".

Власти Роттердама приняли решение, что подготовка к “Евровидению 2020“ должна продолжаться в обычном режиме. На заседании политики заявили, что отмены или переноса песенного конкурса не будет. Об этом сообщает нидерландское издание ad.nl со ссылкой на олдермена Касми (член муниципального совета Роттердама по туризму).

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Касми заявил, что пока конкурс “Евровидение“ не требует каких-то дополнительных решений из-за короновируса. Однако он отметил, что данное решение может измениться в средине апреля.

“Ситуация вокруг коронавируса меняется каждый день. Что касается Евровидения, то никакого решения пока не требуется, и подготовка продолжается в полном объеме. Я думаю, что в середине апреля нам нужно будет посмотреть, как идут дела. Так что у нас еще много времени “, - сообщил политик.

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