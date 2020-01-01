"Мы красиво выступим, но высокое место займем вряд ли": Тимур Мирошниченко – о "Евровидении-2020"

Ведущий международного песенного конкурса оценил шансы украинской группы Go-A на победу.

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В 2020 году Украину на конкурсе «Евровидение» представит группа Go-A с песней «Соловей». Музыканты сочетают в своем творчестве фольклор и танцевальную музыку, а текст их композиции – полностью украиноязычный. Такая комбинация подчеркнет местный колорит, но поможет ли это группе занять высокое место? Ответ на этот вопрос попытался найти ведущий «Евровидения-2017» Тимур Мирошниченко во время съемок проекта «Хто зверху?» (Новый канал).

– К Go-A у меня двоякое отношение. Приятно, что на «Евровидении» наконец-то будет звучать украиноязычная песня. С другой стороны, песни фольк-направления уже давным-давно не побеждали на этом конкурсе, – сказал ведущий. – Скорее всего, мы красиво выступим, но на высокое место рассчитывать не стоит.

Также Тимур Мирошниченко назвал своих фаворитов Нацотбора. И группы Go-A среди них не оказалось.

– Мои первые фавориты Нацотбора не прошли в финал – это участники группы MOONZOO. Но мои фавориты и в большом «Евровидении» зачастую не проходят в финал, – улыбается Тимур. – Мне еще понравились TVORCHI, но им нужно много работать над живыми выступлениями. Fo Sho также хороши, думаю, наше «толерантное» общество просто не оценило девочек по достоинству. У них есть серьезное будущее, если они не остановятся на достигнутом.

Ранее мы писали, что букмекеры назвали имя нового фаворита “Евровидения 2020“.

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