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Анна Седокова впервые за долгое время спела на украинском языке - видео

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Певица Анна Седокова записала совместный трек с Мишой Марвиным - "Я закохався".
Анна Седокова впервые за долгое время спела на украинском языке - видео
Анна Седокова впервые за долгое время спела на украинском языке - видео
Скриншот из видео

Экс-участница “ВИА Гры“ Анна Седокова и брат украинской исполнительницы Tayanna, певец Миша Марвин выпустили совместный трек. Артисты перепели хит “Я закохався“, который Марвин ранее записал с HammAli и Navai.

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Премьера видео на композицию состоялась в среду, 11 марта, на официальном ютуб-канале музыкального лейбла BLACK STAR. В ролике Анна в золотистом платье с завязанными глазами играет на рояле. Позже место певицы занимает Миша.

Отметим, что свежую композицию “Я закохався“ Седокова и Марвин исполнили на двух языках - русском и украинском.

Ранее Миша Марвин выпустил совместный трек с Ани Лорак.

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Теги: Миша Марвин, Анна Седокова
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  12.03.2020, 14:50
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гость
Седокова, вали на рашку! Заеб....ла своим "творчеством"
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