Певица Анна Седокова записала совместный трек с Мишой Марвиным - "Я закохався".

Анна Седокова впервые за долгое время спела на украинском языке - видео Скриншот из видео

Экс-участница “ВИА Гры“ Анна Седокова и брат украинской исполнительницы Tayanna, певец Миша Марвин выпустили совместный трек. Артисты перепели хит “Я закохався“, который Марвин ранее записал с HammAli и Navai.

Читай также: Бровастая бусинка: Седокова с ярким макияжем анонсировала проект о сексе

Премьера видео на композицию состоялась в среду, 11 марта, на официальном ютуб-канале музыкального лейбла BLACK STAR. В ролике Анна в золотистом платье с завязанными глазами играет на рояле. Позже место певицы занимает Миша.

Отметим, что свежую композицию “Я закохався“ Седокова и Марвин исполнили на двух языках - русском и украинском.

Ранее Миша Марвин выпустил совместный трек с Ани Лорак.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.