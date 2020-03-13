Чем удивит второй выпуск юбилейного десятого сезона реалити "Холостяк".

"Холостяк-10": Где и когда смотреть второй выпуск онлайн facebook.com/TheBachelorUa

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В пятницу, 13 марта в 19:00 на телеканале СТБ выйдет второй выпуск юбилейного десятого сезона романтического шоу “Холостяк“.

В предыдущем эфире главным проекта, пилот и владелец летной школы в Майами Макс Михайлюк встретился с 25 девушками на первой вечеринке. И только с шестнадцать из них продолжат борьбу за сердце Холостяка во втором выпуске.

Участницы "Холостяка-10" facebook.com/TheBachelorUa

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Уже известно, что 13 марта зрители увидят первое групповое свидание. Макс пригласит 8 участниц покататься на картинге. Каждая девушка сможет проехаться вместе с Холостяком, который будет управлять авто с завязанными глазами. А участницам предстоит правильно направлять Михайлюка к финишу.

"Холостяк-10" пресс-служба

Как прошел первый выпуск “Холостяка-10“ можно посмотреть здесь.

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