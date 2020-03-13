"Холостяк-10": Где и когда смотреть второй выпуск онлайн
Читай также: Неземной Холостяк Макс Михайлюк: “Я понимаю, что хочу создать семью“
В пятницу, 13 марта в 19:00 на телеканале СТБ выйдет второй выпуск юбилейного десятого сезона романтического шоу “Холостяк“.
В предыдущем эфире главным проекта, пилот и владелец летной школы в Майами Макс Михайлюк встретился с 25 девушками на первой вечеринке. И только с шестнадцать из них продолжат борьбу за сердце Холостяка во втором выпуске.
Читай также: “Холостяк-10“: Участницы получат возможность управлять Максом
Уже известно, что 13 марта зрители увидят первое групповое свидание. Макс пригласит 8 участниц покататься на картинге. Каждая девушка сможет проехаться вместе с Холостяком, который будет управлять авто с завязанными глазами. А участницам предстоит правильно направлять Михайлюка к финишу.
Как прошел первый выпуск “Холостяка-10“ можно посмотреть здесь.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил