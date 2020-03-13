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"Холостяк-10": Участницы получат возможность управлять Максом

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Новый выпуск "Холостяка-10" выйдет в пятницу, 13 марта.
"Холостяк-10": Участницы получат возможность управлять Максом
"Холостяк-10": Участницы получат возможность управлять Максом
пресс-служба

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В эту пятницу, 13 марта в 19:00, на СТБ выйдет второй выпуск романтического реалити “Холостяк“. Главный герой проекта – 34-летний пилот и владелец летной школы в США Макс Михайлюк – продолжит узнавать девушек, но уже на свиданиях. Участниц, с которыми Холостяк так и не успел пообщаться на Первой вечеринке, ждет катание на картинге.

“Я очень люблю автомобили, скорость, экстремальную езду. Надеюсь, девушкам это тоже понравится“, – отмечает Макс.

"Холостяк-10"
пресс-служба

Каждая из восьми участниц сможет проехаться вместе с Холостяком. Именно он будет управлять автомобилем, однако с завязанными глазами. А участницам предстоит правильно направлять мужчину к финишу.

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Не всем девушкам будет комфортно управлять Холостяком. Одна из них заявит: “Мне было очень тяжело. Я не люблю командовать мужиками“.

"Холостяк-10"
пресс-служба

С кем у Холостяка сложится взаимопонимание и какая девушка поможет ему быстрее всего преодолеть дистанцию? А также какой особенный приз Макс приготовил для неё? Узнайте в эту пятницу, 13 марта в 19:00, во втором выпуске реалити “Холостяк“ на СТБ.

О том, как создавался промо-ролик о новом герое проекта “Холостяк“, можно посмотреть здесь.

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Теги: Холостяк 10
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Источник: Ivona bigmir)net

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