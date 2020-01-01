Блондо-бомбы проверили звездного участника на гибкость и точность.

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В прошлом сезоне в шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале актер Константин Войтенко рассказал «златовласкам», что любит футбол. Но из-за плотного графика съемок ему редко удается погонять мяч. Блондинки этот факт запомнили и решили устроить актеру баттл. Правда, не футбольный, а баскетбольный.



Костя Войтенко сыграл в баскетбол вещами пресс-служба

Но Константина таким врасплох не застанешь. Ведь звездный мужчина и в баскетбол умеет играть.

– В студенческие годы часто играли с Дмитрием Каднаем, – говорит Костя. – Правда, он забрасывал мяч сверху, а я до кольца не достаю. Поэтому мне приходилось оттачивать свое мастерство забрасыванием мяча издалека (улыбается).

В студии «Кто против блондинок?» установили баскетбольное снаряжения. Но кольца заменили корзинами для белья, а вместо мяча звездном игроку дали одежду. Да-да, в корзину летели: брюки, кофточки, топы и блузы.



Костя Войтенко сыграл в баскетбол вещами пресс-служба

Блондинка вызвала актера на батл, но в итоге проиграла. Ведь он «одной левой» забросил всю одежду.

Но это еще не все испытания для Кости. На очереди – проверка гибкости актера. Блондо-бомба Дарья вызвала звездного мужчину на лимбо-баттл.

– Что это такое? Впервые об этом слышу, – сказал Костя.

Костя Войтенко сыграл в баскетбол вещами пресс-служба

– Бомба уже активирована, поэтому сейчас узнаешь, – прокомментировала ведущая Леся Никитюк.

Ассистенты Леди Ле принесли в студию перекладину. Как на уроке физкультуры, помните? Через которую все прыгали. Как оказалось впоследствии, лимбо-баттл это вовсе не прыжки, а умение пролезть под перекладиной, чтобы та не упала. Дарья, конечно же, усложнила задачу, опустив уровень планки. Но Косте это не помешало – он легко прогнулся и пролез под ней. И повторил лимбо несколько раз подряд, постепенно уменьшая пространство между палкой и полом.

В лимбо-баттле победила “дружба“. Ведь во время трюков Дарьи перекладина тоже ни разу не упала.

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