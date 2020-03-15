"Голос країни-10": Смотреть девятый выпуск онлайн

Не пропустите девятый выпуск юбилейного сезона шоу "Голосу країни"!

"Голос країни-10": Где и когда смотреть вокальные бои instagram.com/goloskrainy_official

В воскресенье, 15 марта, на канале 1+1 показали новый выпуск юбилейного сезона вокального шоу “Голос країни-10“. В девятом эфире зрители увидели заключительные вокальные бои.

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Судьи проекта Потап и Настя Каменских, Тина Кароль, MONATIK и Dan Balan разделили вокалистов своих команд на пары для “музыкального поединка“. После выступления каждой пары тренер решал, кто продолжает борьбу за звание “Голоса країни“, а кто выбывает.

Каждый судья проекта мог воспользоваться правом забрать в свою команду одного участника из команды соперника, который проиграл на “ринге“.

После этапа “Бои“ стало известно, какие конкурсанты прошли в этап “Нокауты“. В десятом выпуске мы увидим выступления следующих вокалистов:

Команда Dan Bala n: Назар Яцишин, Галина Рудык, Роман Сасанчин, Индира Эдильбаева, Дарья Петрожицкая, Кристина Карабанова, Чуань Юнь Сюй, Тамара Балюк, Анастасия Балог.

Назар Яцишин, Галина Рудык, Роман Сасанчин, Индира Эдильбаева, Дарья Петрожицкая, Кристина Карабанова, Чуань Юнь Сюй, Тамара Балюк, Анастасия Балог. Команда ПТП и NK: Анастасия Картвелишвили, Ерлан Баибазаров, Руслана Калашникова, Карина Балашова, Екатерина Степура, Максим Перепелица, Юлия Коровко, Олеся Лейченко,Тоня Сова.

Анастасия Картвелишвили, Ерлан Баибазаров, Руслана Калашникова, Карина Балашова, Екатерина Степура, Максим Перепелица, Юлия Коровко, Олеся Лейченко,Тоня Сова. Команда Тины Кароль: Юрий Самовилов, Дарья Полоротова, Артем Семенов, Даниэль Салем, Ольга Мельник, Виталий Окс, Ульяна Горбачевская, Анна Трубецкая, Марко Квитка.

Юрий Самовилов, Дарья Полоротова, Артем Семенов, Даниэль Салем, Ольга Мельник, Виталий Окс, Ульяна Горбачевская, Анна Трубецкая, Марко Квитка. Команда MONATIK: Сергей Роман, Владислав Семенов, Лида Ли, Мария Щербак, Мария Кондратенко, Александр Календа, Сергей Асафатов, Ася Хорошун, Мелен Пасса.

Отметим, что участница из команды Dan Balan Василиса Старшова, которая попала в базу Миротворца, решила покинула проект до начала вокальных боев.

Смотрите полное видео девятого выпуска шоу “Голос країни-10“ от 15.03.2020:

Как прошел восьмой выпуск шоу “Голос країни-10“ смотрите здесь.

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