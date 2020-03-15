"Голос країни-10": Смотреть девятый выпуск онлайн
В воскресенье, 15 марта, на канале 1+1 показали новый выпуск юбилейного сезона вокального шоу “Голос країни-10“. В девятом эфире зрители увидели заключительные вокальные бои.
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Судьи проекта Потап и Настя Каменских, Тина Кароль, MONATIK и Dan Balan разделили вокалистов своих команд на пары для “музыкального поединка“. После выступления каждой пары тренер решал, кто продолжает борьбу за звание “Голоса країни“, а кто выбывает.
Каждый судья проекта мог воспользоваться правом забрать в свою команду одного участника из команды соперника, который проиграл на “ринге“.
После этапа “Бои“ стало известно, какие конкурсанты прошли в этап “Нокауты“. В десятом выпуске мы увидим выступления следующих вокалистов:
- Команда Dan Balan: Назар Яцишин, Галина Рудык, Роман Сасанчин, Индира Эдильбаева, Дарья Петрожицкая, Кристина Карабанова, Чуань Юнь Сюй, Тамара Балюк, Анастасия Балог.
- Команда ПТП и NK: Анастасия Картвелишвили, Ерлан Баибазаров, Руслана Калашникова, Карина Балашова, Екатерина Степура, Максим Перепелица, Юлия Коровко, Олеся Лейченко,Тоня Сова.
- Команда Тины Кароль: Юрий Самовилов, Дарья Полоротова, Артем Семенов, Даниэль Салем, Ольга Мельник, Виталий Окс, Ульяна Горбачевская, Анна Трубецкая, Марко Квитка.
- Команда MONATIK: Сергей Роман, Владислав Семенов, Лида Ли, Мария Щербак, Мария Кондратенко, Александр Календа, Сергей Асафатов, Ася Хорошун, Мелен Пасса.
Отметим, что участница из команды Dan Balan Василиса Старшова, которая попала в базу Миротворца, решила покинула проект до начала вокальных боев.
Смотрите полное видео девятого выпуска шоу “Голос країни-10“ от 15.03.2020:
Как прошел восьмой выпуск шоу “Голос країни-10“ смотрите здесь.
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