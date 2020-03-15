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"Голос країни-10": Смотреть девятый выпуск онлайн

Спецтема: ТВ и телешоу
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Не пропустите девятый выпуск юбилейного сезона шоу "Голосу країни"!
"Голос країни-10": Где и когда смотреть вокальные бои
"Голос країни-10": Где и когда смотреть вокальные бои
instagram.com/goloskrainy_official

В воскресенье, 15 марта, на канале 1+1 показали новый выпуск юбилейного сезона вокального шоу “Голос країни-10“. В девятом эфире зрители увидели заключительные вокальные бои. 

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Судьи проекта Потап и Настя Каменских, Тина Кароль, MONATIK и Dan Balan разделили вокалистов своих команд на пары для “музыкального поединка“. После выступления каждой пары тренер решал, кто продолжает борьбу за звание “Голоса країни“, а кто выбывает.

Каждый судья проекта мог воспользоваться правом забрать в свою команду одного участника из команды соперника, который проиграл на “ринге“.

После этапа “Бои“ стало известно, какие конкурсанты прошли в этап “Нокауты“. В десятом выпуске мы увидим выступления следующих вокалистов:

  • Команда Dan Balan: Назар Яцишин, Галина Рудык, Роман Сасанчин, Индира Эдильбаева, Дарья Петрожицкая, Кристина Карабанова, Чуань Юнь Сюй, Тамара Балюк, Анастасия Балог.
  • Команда ПТП и NK: Анастасия Картвелишвили, Ерлан Баибазаров, Руслана Калашникова, Карина Балашова, Екатерина Степура, Максим Перепелица, Юлия Коровко, Олеся Лейченко,Тоня Сова.
  • Команда Тины Кароль: Юрий Самовилов, Дарья Полоротова, Артем Семенов, Даниэль Салем, Ольга Мельник, Виталий Окс, Ульяна Горбачевская, Анна Трубецкая, Марко Квитка.
  • Команда MONATIK: Сергей Роман, Владислав Семенов, Лида Ли, Мария Щербак, Мария Кондратенко, Александр Календа, Сергей Асафатов, Ася Хорошун, Мелен Пасса.

Отметим, что участница из команды Dan Balan Василиса Старшова, которая попала в базу Миротворца, решила покинула проект до начала вокальных боев. 

Смотрите полное видео девятого выпуска шоу “Голос країни-10“ от 15.03.2020:

Как прошел восьмой выпуск шоу “Голос країни-10“ смотрите здесь.

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Теги: Голос країни-10
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  11.03.2020, 16:14
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